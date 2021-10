Al teatro Impero la fiaba musicale all’epoca della pandemia

BRINDISI - Esorcizzare le paure e le fragilità derivanti dal periodo storico che specie i più giovani stanno vivendo, attraverso due strumenti di comunicazione potentissimi: la musica e la fiaba. È questo il nuovo ambizioso progetto firmato Associazione Auditorium, in collaborazione con le associazioni Ridon-dance e La Bautta.

Voci dietro la maschera – La fiaba musicale all’epoca della pandemia, questo il titolo dello spettacolo, prevede l'esecuzione di due fiabe musicali per orchestra e voce recitante, scritte dai compositori pugliesi Mariano Paternoster e Mario Rucci.

Lo spettacolo, che è inserito nella “Programmazione Puglia Sounds Live 2020/2021 - REGIONE PUGLIA FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro”, sarà in scena in un doppio appuntamento mattutino domani sabato 16 e domenica 17 ottobre presso il teatro Impero di Brindisi.

A eseguire la performance l’Orchestra Filarmonica Pugliese, diretta dal M° Vito Paternoster. Assieme ai musicisti, sul palco si alterneranno anche le voci recitanti: l’attrice, insegnante e produttrice teatrale Mariapia Autorino, grazie al suo racconto, condurrà gli spettatori nel mondo della fiaba e della fantasia e, assieme a lei, nella giornata di domenica sarà sul palco anche la co-narratrice Tiziana Gerbino.

Come sia nata l’idea di unire e mischiare i due tipi di linguaggio sono gli stessi autori a spiegarlo: “Le opere musicali, con interventi della voce recitante, dal carattere leggero e raffinato, sono state composte durante il lockdown per raccontare l'attualità, sia sociale che sanitaria legata al mondo dei giovanissimi. Attraverso la musica, condividono il tema della maschera, oggetto che pur proteggendo l'uomo dalla sua stessa fragilità ne attutisce la voce”.

“Pangui e la maschera di Leone” di Paternoster è un racconto a metà tra mito e storia reale, ispirato a una fiaba argentina che affronta il tema della timidezza e dell'amore in un contesto di guerra e colonialismo. “Batracomiofavola” di Rucci è ispirata all'omonimo di Leopardi e al tema della Natura e della resistenza umana.

Due opere, quindi, ispirate e dedicate al mondo dell'infanzia per uno spettacolo, tuttavia, adatto a un pubblico di grandi e piccini dal momento che, come spiegano ancora i compositori: “il periodo della pandemia ha inevitabilmente segnato tutti”.

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 11.30 (porte ore 11.15). I biglietti sono acquistabili presso il Caffè del Teatro di Brindisi e sul circuito online I-Ticket.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...