Al via la rassegna “Aprile in Castello” a Carovigno

CAROVIGNO - A partire da sabato 1 aprile prende avvio il programma “Aprile in Castello” a Carovigno, in provincia di Brindisi. Il calendario proposto dalla Aps Le Colonne prevede visite ed eventi presso lo splendido Castello Dentice di Frasso rivolti a tutte le età. Un programma ricco con visite guidate su prenotazione obbligatoria dal martedì alla domenica con aperture straordinarie nei lunedì festivi, come il lunedì di Pasquetta e l’anniversario della Liberazione, rispettivamente 17 e 25 aprile, percorsi destinati ai più piccoli con laboratori didattici inclusi nel programma “Un castello a misura di bambino” e “La scuola va in Castello” con attività indirizzate a studenti di varie età. Tra le proposte offerte non mancano visite guidate tematiche per approfondire alcuni aspetti della storia del Castello. Si parte Domenica 10 aprile alle ore 10,30 con “Il Castello di Carovigno: da Fortezza a Dimora” in cui il visitatore ripercorrerà le varie tappe evolutive del maniero, dalle sue origini come struttura difensiva sino alla conversione in dimora nobiliare. Sabato 16 aprile alle ore 17,30 è invece prevista la visita guidata tematica dal titolo “Oltre il Castello: passeggiata tra Parco della Contessa e Castello”, un’occasione per raccontare la storia del Castello e del bellissimo Parco appartenuto alla famiglia Dentice di Frasso e tanto caro alla Contessa Elisabetta Schlippenbach. Il programma prevede visite guidate ed aperture straordinarie anche a Pasqua e Pasquetta con l’iniziativa “Ma che bello, Pasqua e Pasquetta nel Castello!” per trascorrere delle giornate di festa all’insegna della cultura e della bellezza. Il Castello è aperto al pubblico dal martedì alla domenica e rispetta i seguenti orari: dal martedì al venerdì: 9,30-12,30 / 15,30-17,30 Sabato e domenica: 9,30-13,30 / 15,30-18,30 Per maggiori informazioni e prenotazioni: 3791092451 o castellodicarovigno@gmail.com Sito web: www.castellodicarovigno.it Facebook: Castello Dentice di Frasso di Carovigno - Musbi Instagram: musbicarovigno