Alessandro Gassmann a Ceglie con "Io e i green heroes"

CEGLIE MESSAPICA - Giovedì 18 agosto alle 19:00 la rassegna letteraria “Per gusto e per diletto” prosegue con la presentazione del libro "Io e i green heroes" di Alessandro Gassmann edito da Piemme.

Il libro verrà presentato da Annalisa Corrado, intervistata da Tommaso Giorgino, dottore Forestale e Paesaggista con una specializzazione presso il Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio della facoltà di Architettura di Firenze, socio dell'Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio (AIAPP) e Rocco De Franchi, responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Puglia.

In questo libro Alessandro Gassmann, attore e regista italiano tra i più amati, si racconta a cuore aperto, dai giorni dell'infanzia fino ai traguardi del presente. Il cinema respirato in casa fin dalla più tenera età, un padre leggendario, affettuoso e complicato, la vita agreste con la madre, anche lei splendida attrice. E poi gli studi tormentati, con l'abbandono dell'amata facoltà di Agraria, la gioventù negli edonistici anni Ottanta, le amicizie, le passioni e l'amore, l'accademia di recitazione, i primi passi e infine i successi cinematografici.

Ma è la nascita di Leo a cambiare davvero tutto: diventare genitori allunga gli orizzonti e proietta le responsabilità nel futuro, oltre la propria esistenza. Ed è grazie alla paternità che Gassmann riscopre un filo rosso - anzi, verde - che unisce tutte le tappe della sua vita: la sensibilità ecologica, che diviene presa di coscienza della crisi climatica e impegno per contrastarla. Nasce così l'idea di incontrare e raccontare i veri eroi del nostro tempo, coloro che, spesso nell'ombra, stanno inventando un modo virtuoso di coniugare economia e ambiente. Sono i #GreenHeroes, uomini e donne coraggiosi che dimostrano come sia possibile creare valore e lavoro anche prendendosi cura del posto in cui si vive, investendo nel futuro anziché rimandare la resa dei conti con il pianeta.

Scritto con Roberto Bragalone e il supporto scientifico del Kyoto Club, Io e i #GreenHeroes non è dunque solo un'autobiografia, ma un diario di impegno civico, un racconto appassionato delle storie di chi non sta a guardare di fronte al climate change, e insieme un invito a darci da fare per restituire un futuro ai nostri figli.

Annalisa Corrado è ingegnera meccanica, dottoressa di ricerca presso l’Università di Roma “La Sapienza”. E' stata consulente per la valutazione del ciclo di vita e dell’impatto ambientale di prodotti e servizi, presso la società Ecobilancio e l’istituto di ricerca Ambiente Italia. Ha lavorato presso il Ministero dell’Ambiente, nella divisione per le energie rinnovabili e l’efficienza energetica. Dal 2014 ricopre la carica di co-portavoce dell’associazione Green Italia e si dedica all’attivismo ecologista e sociale. Ha co-ideato e promosso le petizioni #BastaAmianto e #StopClimateFake sulla piattaforma change.org. Da dicembre 2020 siede nel comitato etico di Etica sgr (carica elettiva) e nell’ “inspiration board” del laboratorio di sostenibilità ed economia circolare dell’Università di scienze gastronomiche di Pollenzo. Attualmente è responsabile dello sviluppo di progetti innovativi presso la ESCO AzzeroCO2 e delle attività tecniche dell’associazione Kyoto Club e con Alessandro Gassmann, ha ideato #GreenHeroes nato per promuovere e valorizzare le esperienze virtuose legate al mondo della sostenibilità. E' portavoce e responsabile scientifica del coordinamento Rinascimento Green.

Museo MAAC - Giardino della Poesia “Rita Santoro Mastantuono” - Via Enrico de Nicola, n. 1, Ceglie Messapica