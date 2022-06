Alessandro Siani torna al Verdi con “Extra Libertà Live Tour”

BRINDISI - Libertà di pensiero, libertà di stampa, libertà d’espressione, ma anche la libertà che ci è stata negata in questi ultimi tempi di Covid. Alessandro Siani, uno dei volti più amati della comicità italiana, torna al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi: appuntamento con “Extra Libertà Live Tour” martedì 24 gennaio 2023, con inizio alle ore 21. Lo spettacolo, organizzato da Aurora Eventi, è un viaggio nei diversi modi di vivere la libertà, di intenderla e di riconoscerla. La libertà come filo conduttore del lavoro di Siani che torna a calcare le scene con il suo nuovo stand up comedy, che segue il successo strepitoso del “Felicità tour”. In questo nuovo progetto live il dialogo con il pubblico diventa fondamentale per affrontare argomenti come la convivenza forzata, il fenomeno serie tv, il potere dei social, la politica, l’attualità e soprattutto la libertà di pensare e sognare un futuro migliore senza virologi, vaccini e mascherine. Perché l’unico antidoto alla frustrazione dei nostri giorni possa essere una dose di gioia pura. La libertà di trascorrere una serata senza pensieri, il bisogno di sentire il pathos del palcoscenico, il desiderio di condividere e soprattutto di divertirsi senza costrizioni e senza peli sulla lingua. L’obiettivo dello show è di far vivere a ogni spettatore una sensazione di leggerezza, smantellando le ipocrisie che ammorbano l’anima attraverso monologhi e riflessioni, messi in scena come solo Siani sa fare.



«Quest’anno celebro i 25 anni di carriera - ha detto Alessandro Siani -, anche se preferirei parlare di una vera e propria passione a tempo indeterminato, e non di lavoro, ho troppo rispetto per questa parola. Il mio al massimo è un dopolavoro!».