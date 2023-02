“Alessandro – Un canto per la vita e le opere di Alessandro Leogrande” il Koreja racconta

FRANCAVILLA FONTANA - Giovedì 16 febbraio alle 21 farà tappa al Teatro Italia “Alessandro – Un canto per la vita e le opere di Alessandro Leogrande”, lo spettacolo di “Teatro Koreja” che racconta lo scrittore e giornalista tarantino scomparso prematuramente nel 2017 ad appena 40 anni.

Fabrizio Saccomanno, Giorgia Cocozza, Emanuela Pisicchio, Maria Rosaria Ponzetta, Andjelka Vulic, ripercorreranno con il pubblico le vicende del giovane Alessandro e la sua scelta di stare con gli “Ultimi”, di tenere gli occhi aperti sulla realtà per dare luce a quello che rimane oscuro e nascosto, di smontare gli stereotipi e le frasi fatte con cui allontaniamo da noi i drammi che percorrono il nostro presente.

Alessandro è Taranto. Alessandro è viaggio nei ghetti dei migranti, persi nelle campagne. È viaggio infaticabile nei luoghi delle frontiere e dei muri. Alessandro è meraviglia di fronte a un quadro. Alessandro è un compagno di viaggio in questi tempi difficili, una fonte inesauribile d’ispirazione. Alessandro è teatro pulsante, dove memoria, presente e utopia non sopportano mai, come in tutta la sua opera, di essere separati.

“Giovedì 16 febbraio – dichiara l’Assessora alla Cultura Maria Angelotti – omaggeremo la memoria di Alessandro Leogrande, un importante intellettuale che ci ha lasciati troppo presto. Abbiamo scelto questo spettacolo per offrire a tutti, in particolare ai più giovani, l’occasione di conoscerlo da vicino, apprezzarne la sensibilità e lo straordinario acume. Vi aspetto a teatro per ricordarlo, ma anche per riprendere il filo di un discorso che in realtà non si è mai interrotto.”

La Stagione Teatrale di Francavilla Fontana è a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 320.8038588.