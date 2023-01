“Amore e psiche” al teatro di Mesagne

MESAGNE - Mercoledì 25 gennaio ore 20:45 presso il teatro comunale di Mesagne in via Federico II Svevo, andrà in scena “Amore e psiche” spettacolo di narrazione di e con Daria Paoletta. Produzione Compagnia Burambò. Lo spettacolo rientra nella rassegna “Donne in scena” organizzata dalla Commissione Pari Opportunità, Politiche di Genere e Diritti Civili della Città di Mesagne in collaborazione con le A.P.S. Cabiria e Cittadini del mondo e patrocinata dall’Ambito territoriale BR 4, incentrata sulle donne con spettacoli scritti, diretti e interpretati da donne professioniste nell’ambito teatrale nazionale. Uno spettacolo della durata di un'ora, adatto per un pubblico dagli undici anni in poi.

L’ultimo spettacolo della rassegna “Donne in Scena” previsto per martedì 7 marzo alle ore 20:45 è “Nilde mia –autobiografia non autorizzata di una statua” di Paola Leone, con Silvia Lodi.

Tutti gli spettacoli della rassegna sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Apertura teatro ore 20:15, sipario ore 20:45.