“Amore oltre la morte” a Villa Castelli con l’autrice Mariarosaria Miccoli

BRINDISI - Presentazione dell’opera “Amore oltre la morte” di Mariarosaria Miccoli presso la Sala Consiliare del Comune di Villa Castelli del 27 dicembre 2021 Mariaroaria Miccoli è una scrittrice esordiente che ha recentemente pubblicato con Il Gruppo Albatros Il Filo, collana “Nuove Strade”, un romanzo intitolato “Amore oltre la morte”. La ragazza nata nel 1995, è cresciuta a Villa Castelli (BR). Ha conseguito una Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Moderne presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, seguendo la sua passione per le lingue straniere, la traduzione e l’insegnamento. Ha sempre nutrito il desiderio di scrivere un romanzo e, dopo aver vissuto un periodo difficile, finalmente ce l’ha fatta. Infatti, il 27 dicembre 2021, si terrà a Villa Castelli, alle ore 18:00 presso la Sala Consiliare del Comune, la presentazione del romanzo “Amore oltre la morte”, presenziato dalla Prof.ssa Anna Rossini. Appartiene al genere della narrativa sentimentale e tratta di Kelly Benstan, una cinquantenne londinese che si ritrova in un letto d’ospedale a lottare tra la vita e la morte. Abbandonata dalla sua famiglia e non ricevendo le visite di nessuno, legherà con dei volontari che faranno di tutto per farla stare bene finché un giorno una volontaria le annuncerà che riceverà la visita inaspettata di qualcuno. Kelly, infatti, scoprirà Fleur, una nipote di cui era all’oscuro. Con l’intenzione di conoscerla, durante le sue visite Fleur porterà con sé degli oggetti che susciteranno in Kelly delle emozioni legate a dei bei ricordi e ad una scioccante verità che purtroppo sarà costretta a rivelarle. Quale sarà mai? Dopo aver perso la speranza della salvezza, Fleur riaccenderà in lei quella fiamma che si era affievolita. Riuscirà Kelly ad abbandonare quella stanza e a continuare ad amare? La scrittrice brindisina è anche molto attiva sui social, tanto da gestire un account interamente dedicato al mondo dei libri. Potete trovarla su Instagram come “mariarosaria.miccoli” e su Facebook seguendo la pagina “La rubrica del girasole”. Inoltre, è possibile acquistare il libro in tutte le librerie e su tutti gli store online (Amazon, Ubiktrento, Feltrinelli, Mondadori, Libraccio, Libreria Universitaria, Gruppo Albatros Il Filo, Hoepli).