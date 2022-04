Ancora visite ai castelli del Brindisino per le prossime festività

Indirizzo non disponibile

BRINDISI/CAROVIGNO - Dopo la grande partecipazione di visitatori per le festività pasquali, ritornano gli appuntamenti presso i Castelli. Anche nelle giornate festive di lunedì 25 aprile e domenica 1° maggio i Castelli di Forte a Mare a Brindisi e Dentice di Frasso di Carovigno (Br), gestite dalla Aps Le Colonne, saranno aperti al pubblico con turni di visita straordinari. Il suggestivo Castello Alfonsino sull’isola di Sant’Andrea, visitabile su prenotazione obbligatoria, rispetterà i seguenti turni: ore 10,00-11,00-12,00-16,30-17,30 e 18,30. Per chiedere informazioni o prenotare la propria visita guidata è possibile chiamare al numero 3792653244 o scrivere a segreterialecolonne@gmail.com. I visitatori che vorranno godere della bellezza del Castello Dentice di Frasso di Carovigno potranno, invece, farlo dalle ore 9,30 alle 13,30 e dalle 16,30 alle 19,30 e prenotare una visita guidata al numero 3791092451 o inviando una mail a castellodicarovigno@gmail.com. Per rimanere aggiornati su attività ed eventi si invita a visitare le pagine social dedicate: Facebook Forte a Mare Castello Dentice di Frasso di Carovigno - Musbi Associazione Le Colonne Instagram forte_a_mare musbicarovigno associazionelecolonne