"Antigone - Opera rock" è sold out, ma le prove saranno aperte

FASANO – «Antigone - Opera Rock» in anteprima nazionale al Teatro Sociale di Fasano è sold out. Lo spettacolo, nato nell’ambito del progetto «Hermes - Heritage Rehabilitation as Multiplier cultural Empowerment within Social contest», finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020, ha fatto già registrare il tutto esaurito per la data del suo debutto, domenica 8 gennaio.

Tuttavia, vista la grande richiesta di posti, la produzione ha deciso di rendere possibile il poter assistere a due prove aperte per un massimo di 50 posti disponibili:

Venerdì 6 Gennaio alle 18:30 (Prenota qui https://www.eventbrite.it/e/biglietti-antigone-opera-rock-prova aperta-503459309347?aff=ebdssbdestsearch)

Sabato 7 Gennaio alle 20:30 (Prenota Qui https://www.eventbrite.it/e/biglietti-antigone-opera-rock-prova aperta-503459309347?aff=ebdssbdestsearch)

Durante le prove aperte il regista potrebbe interagire con gli attori e al termine, la compagnia è disponibile a dialogare con il pubblico in sala.