AppiaDay 2020: Il programma delle iniziative a Brindisi

BRINDISI - L'Associazione, Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito del progetto “Centro Servizi Culturali – Accademia degli Erranti” del programma “Riusa Brindisi”, propone in occasione della giornata nazionale “APPIA DAY”, evento nazionale previsto per domenica 11 ottobre 2020, una serie di iniziative da realizzare in Brindisi nel periodo 9-10-11 Ottobre 2020, con il Patrocinio dell'amministrazione comunale.

L’iniziativa “AppiaDay-Brindisi” è tesa a ritrovare e valorizzare, attraverso varie iniziative, il tracciato storico dell’Appia Antica sul tessuto attuale all’interno della città, per restituire la memoria ed affermare la centralità di Brindisi sul tema e

Di seguito si riporta il programma completo delle iniziative:

- Venerdì 9, Sabato 10 e Domenica 11 Ottobre: visita alla Palazzina Belvedere alle ore 17:30 (Collezione Archeologica Faldetta – Lungomare Regina Margherita), in collaborazione con l’Associazione “Le Colonne”. Alla visita guidata all’interno della Collezione Archeologica Faldetta possono partecipare max 15 persone (Covid-19). Prenotazioni obbligatorie via lecolonnearteantica@libero.it o Cell: 3337605452;

- Venerdì 9, Sabato 10 e Domenica 11 Ottobre: tour guidato lungo l’antico tracciato della via Appia nel Centro Storico di Brindisi, con partenza dalla Palazzina Belvedere alle ore 18:30 (Collezione Archeologica Faldetta – Lungomare di Brindisi). Un percorso alla scoperta della Brindisi Romana, che comprende: Piazzale della Colonne, la Sala del Capitello e poi di toccare gli scavi di Via Casimiro, Piazza Mercato e le Vasche Limarie terminando con la visita della Mostra sull’Area Archeologica di San Pietro degli Schiavoni (in allestimento presso l’Ex Convento delle Scuole Pie, evento descritto di seguito). In collaborazione con l’Associazione “Le Colonne” e “InfoPoint Brindisi”. Al tour possono partecipare max 30 persone (Covid-19). Prenotazioni obbligatorie via email: lecolonnearteantica@libero.it o Cell: 3337605452;

- Venerdì 9, Sabato 10 e Domenica 11 Ottobre, visita alla History Digital Library (Lungomare Regina Margherita, 44) dalle 10:00 – 12:00 e dalle 17:00 – 19:00, in collaborazione con “History Digital Library”, con percorso tematico e video sull’argomento. Possono partecipare max 15 persone ad incontro (Covid-19). Prenotazioni obbligatorie via email: storiapatriabrindisi@libero.it ;

- Venerdì 9 Ottobre dalle 19:00 alle 21:00, Sabato 10 Ottobre e Domenica 11 ottobre dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 19:00 alle 21:00: Mostra con pannelli espositivi e plastico “itinerario stratificato del quartiere di San Pietro degli Schiavoni” e “Itinerario Visivo Tattile del Quartiere di San Pietro degli Schiavoni, presso l’Ex Convento delle Scuole Pie (Spazi del Centro Servizi Culturali 1° Piano Via Giovanni Tarantini 35), realizzato ed a cura del Liceo Artistico-Musicale “Simone-Durano” di Brindisi.

- Sabato, 10 Ottobre, 17:30: Seminario di studi, XII Colloquio di studi e ricerca storica Cammini del Levante. “L’Appia luogo d’incontro fra le culture mediterranee” presso l’Ex Convento delle Scuole Pie (Spazi del Centro Servizi Culturali 1° Piano Via Giovanni Tarantini 35), in collaborazione con Società di Storia Patria per la Puglia – sezione di Brindisi ed altre realtà. Possono partecipare max 30 persone (Covid-19). Prenotazioni obbligatorie via mail: br.antichestrade@gmail.com o cell: 3881130368 (whatsapp);

- Domenica 11 Ottobre, ore 18:00 “Un Brindisi per Brindisi Storia del vino e della città.” Brindisi, due etimologie diverse, per coinvolgere la Città ed allo stesso tempo rivolgere un augurio a questa splendida iniziativa. Con degustazione di Vini e cibi legati all’argomento. Iniziativa presso l’Ex Convento delle Scuole Pie (Spazi del Centro Servizi Culturali- 1 – 1° Piano Via Giovanni Tarantini 35), in collaborazione con produttori vinicoli locali e con realtà locali legate al mondo dell’enogastronomia. Possono partecipare max 30 persone Prenotazioni obbligatorie via email: br.antichestrade@gmail.com o cell:3881130368 (whatsapp);

Inoltre, con la disponibilità dell’ENERGEKO, in continuità con quanto fatto nelle passate edizioni dell’Appia Day, verranno illuminate dalle 19:00 alle ore 24:00 delle giornate 9-10-11 Ottobre 2020 le Colonne Romane, simbolo della Via Appia e dell’inizio del Cammino del Mare, con i colori ocra e blu a simboleggiare il mare e la terra, portando il visitatore all’interno di una nuova dimensione.

Organizzazione Proponente: Associazione “Brindisi e le Antiche Strade” nell’ambito delle attività del Centro Servizi Culturali – Accademia degli Erranti “Riusa Brindisi”.

In collaborazione con i Partner dell’iniziativa: Liceo Artistico-Musicale “Simone-Durano” di Brindisi, il Consolato Onorario di Grecia per il territorio di Brindisi, Lecce e Taranto, la Società di Storia Patria per la Puglia – Sezione di Brindisi, l’Associazione “Le Colonne” – Collezione Archeologica Faldetta, la History Digital Library, InfoPoint Brindisi, Puglia Expò.

Si ringrazia in particolar modo per la gentile collaborazione: Tenute Lu Spada, Tenute Rubino, Comunità dei produttori del Fico Mandorlato, Triticum.

Con il Patrocinio di: Comune di Brindisi, Energeko s.r.l, Appia Day Nazionale.

NOTA BENE: Durante gli eventi verranno rispettate le norme previste per l’emergenza sanitaria Covid-19. Obbligatorio l’utilizzo della mascherina. Alcuni eventi saranno su prenotazione ed avranno un numero limitato di partecipanti.