Arriva a Lendinuso la favola antibullismo di Luisa Corna

TORCHIAROLO – Si apre il sipario sugli eventi estivi promossi dalla Proloco “Turchellis” di Torchiarolo in collaborazione e con il contributo del Comune: il primo appuntamento, organizzato con la partecipazione del Comitato dei genitori di Torchiarolo e l’associazione culturale “La valigia blu”, si svolgerà martedì 11 agosto alle 21.30 in piazzale Vittoria con la presentazione della favola “Tofu e la magia dell’arcobaleno” scritta dalla cantante e showgirl Luisa Corna. A dialogare con l’autrice la giornalista Fabiana Agnello.

Tra colorate illustrazioni, canzoni e racconti, la poliedrica Luisa Corna, stupisce i suoi fan con il primo lavoro editoriale dedicato ai lettori più piccoli, ma che incuriosisce anche gli adulti per il tema trattato, il bullismo.

“Che l’educazione dei nostri figli venga delegata alle cosiddette ‘agenzie esterne’ come la palestra, la scuola, l’oratorio, non vuol dire che dobbiamo dimenticare che sia proprio la famiglia la prima agenzia educativa – dice il Comitato dei genitori. “Purtroppo, abbiamo notizia e assistiamo sempre più spesso a vicende in cui un ragazzo viene preso di mira dai propri coetanei, a volte anche inconsapevolmente violente, che lasciano un segno nello sviluppo cognitivo dei più giovani” prosegue il Co.ge. “Da questa premessa e dall’incontro tra Comitato Genitori e ProLoco di Torchiarolo è nata l’idea di presentare il libro ‘Tofu e la magia dell’arcobaleno’ ultimato proprio prima dell’emergenza sanitaria, da Luisa Corna”.

La serata, a ingresso gratuito, si svolgerà nel rispetto del distanziamento sociale previsto per la normativa anti covid-19 e con l’obbligo di indossare la mascherina, come per tutti gli eventi e rassegne culturali programmate per i mesi di agosto e settembre dalla ProLoco “Turchellis”. “Poco meno di una settimana fa abbiamo presentato la richiesta ufficiale al commissario prefettizio, Maria Rita Coluccia, che ha accolto con entusiasmo e concesso in tempi record il patrocinio con relativo contributo. La ringraziamo per la fiducia”, dice la ProLoco. “Con questi eventi vogliamo instillare un sentimento di fiducia nei residenti del paese, nei villeggianti che scelgono di soggiornare nelle marine di Torchiarolo e soprattutto nei commercianti che investono coraggiosamente nel nostro territorio” conclude.

Trama del libro “Tofu e la magia dell’arcobaleno”

L'eroe protagonista è un piccolo alieno di nome Tofu che proviene da Arcus, un pianeta dove tutti vivono in armonia; spinto dalla curiosità e dalla passione per la musica intraprenderà questo viaggio interstellare che lo porterà sulla Terra.

Nella sua avventura stringerà una grande amicizia con Lucy, una bambina che soffre di un'importante malattia agli occhi. Scoprirà che a scuola Lucy subisce delle prepotenze, per via dei suoi grandi occhiali, da parte di alcuni compagni che sono soliti prendere in giro anche altri bambini. Tofu riuscirà ad insegnare ai bambini che se anche siamo tutti diversi siamo tutti nello stesso modo importanti come i colori dell'arcobaleno. Nell'epilogo, Lucy e Tofu inventano una nuova canzone che chiuderà la magia di questo incontro. Interessante l'inserimento nel libro dei testi e degli spartiti allegati con l’intento di appassionare i giovani lettori alla musica.

“Tofu e la magia dell’arcobaleno”, edizioni A.Car, contiene brani musicali cantati dal “Piccolo Coro” di Novara e illustrazioni di Fiora Giovino. Prefazione di Enrico Ruggeri. Introduzione di Annalisa Minetti.

Biografia ProLoco

La ProLoco Turchellis nasce nel 2018 dal desiderio di ridare valore al territorio, forse da troppo tempo nel dimenticatoio, consapevole che ci siano piccoli angoli di meraviglia da far conoscere a tutti. Tra gli obiettivi di promozione della realtà locale, i cui primi riferimenti risalgono al XII secolo, ci sono quelli di riscoprire le tradizioni antiche, con un occhio particolare anche alla vicina città Messapica di Valesio. Il tutto cercando di coinvolgere il maggior numero di persone, anche attraverso gruppi di lavoro, sicuri che la collaborazione possa apportare benefici alla Comunità.

La ProLoco Turchellis ha realizzato diverse iniziative tra cui “Libri in corte”, “Una barca di libri” e “GenerAzioneMare” nella stagione estiva, in collaborazione con WWF.

Puntando alla tradizione locale e coinvolgendo i ragazzi ha ri-portato in piazza la “Mattrha” di San Giuseppe e, quest’anno, ha approntato il calendario di iniziative tardo-estive, dopo il commissariamento del Comune.

Biografia Comitato genitori

Il Comitato Genitori nasce alla fine del 2017, in un periodo molto difficile per la cittadina, facendosi carico di diventare ponte tra le Istituzioni e il mondo delle famiglie con i figli in età scolare, sempre cercando di contribuire ad una sana crescita dei ragazzi, in un contesto in cui la stessa percezione di “Legalità” risultava (ed è ancora) notevolmente affievolita.

Sono diverse le attività che il Comitato Genitori è riuscito ad avviare attraverso una rete di Famiglie, Volontari ed Istituzioni: il servizio Pedibus (Torchiarolo è stato tra i primi ad intraprendere questa iniziativa in Salento), poi l’importante progetto “Dona per la tua scuola” in collaborazione con Avis che, attraverso le donazioni degli adulti, si impegna a realizzare i piccoli sogni dei nostri ragazzi, a scuola. Il Comitato ha incentivato anche il recupero del Consiglio comunale dei ragazzi, ha ottenuto anche importanti dotazioni informatiche per l’Istituto Comprensivo e la Parrocchia, attraverso la mediazione con un noto studio legale internazionale con sede in Lombardia. Ha organizzato diverse iniziative sul territorio a sostegno della socialità tra famiglie e nella serata, affiderà all’Istituto Comprensivo “Valesium” nuovo materiale tecnologico, proprio per gli approfondimenti musicali dei piccoli studenti.