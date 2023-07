Art & Wine: happening estivo all’ex convento

BRINDISI - LUXURY SERVICE ITALY organizza per i giorni 8 e 9 luglio presso i locali dell’ex Convento Santa Chiara la manifestazione Art & Wine, happening estivo di promozione delle eccellenze enogastronomiche del Territorio e della genialità dei suoi artigiani ed artisti emergenti che esporranno nelle giornate di manifestazione le loro creazioni.

All’interno dello storico edificio edificato alla fine del 1500 sarà possibile ammirare le opere realizzate in pietra locale dallo scultore Marco Piliego, le realizzazioni modellistiche di Massimiliano Di Cioccio, una mostra fotografica, ed una pittorica delle artiste Federica Soloperto ed Amanda Librale. Il 9 luglio poi alle ore 20.30 ci sarà la presentazione del libro “La Spiaggia” di Carmen Nolasco.

È prevista per i visitatori la possibilità di degustare la selezione di vini delle Cantine Paolo Leo accompagnati da street & finger food della nostra tradizione locale quale singolare aperitivo o apericena.

La manifestazione offre a cittadini, turisti, produttori del settore enogastronomico ed artisti emergenti una occasione di relax ed una esperienza culturale e sensoriale tout court nelle giornate e serate estive di sabato 8 (17.00-23.00) e domenica 9 luglio (10.00-23.00) ma è altresì occasione di promozione sociale dei diritti delle persone disabili affidando alle eccellenze del territorio ed alle auto e moto d’epoca -che nei giorni di manifestazione faranno capolino in piazza Duomo (Soci CAMEB e Lambretta Club)- il ruolo di testimonial dell’ANMIC – Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili operante sul territorio da oltre sessanta anni e sede a Brindisi in Via Achille Grandi 72-.

Stante l’alto valore civico e morale della manifestazione di promozione del Territorio e sociale per quanto attiene alla attività che in tutta la provincia ANMIC espleta autofinanziandosi (quale associazione costituita da soggetti disabili e loro famiglie) si promuoverà la raccolta fondi per questa ONLUS ed Ente di Promozione Sociale attraverso donazioni spontanee e volontarie ovvero la destinazione del 5 per mille in fase di dichiarazione dei redditi.

I soci CAMEB (Club Auto e Moto d’Epoca di Brindisi) e Lambretta Club esporranno i loro mezzi in Piazza Duomo arrivando gli equipaggi (che avranno preventivamente richiesto tramite organizzatore permesso transito ZTL) dal Lungomare Regina Margherita dopo breve sfilata adiacente al porto e foto di rito sotto le colonne terminali della Via Consolare Appia. Presente all’Evento anche la locale scuderia rally Brindisi Corse che esporrà un veicolo impegnato nella stagione nazionale di campionato.

Gli equipaggi -parcheggiati i veicoli in Piazza Duomo- potranno visitare la manifestazione Art & Wine in orario di apertura in piazza Duomo sino a disponibilità dei posti.

La cittadinanza ed i turisti in transito potranno così assistere a questo singolare evento che non mancherà di dare lustro alla Nostra Città e lasciare un indelebile ricordo.