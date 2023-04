Asta della Bandiera, premiazioni e concerti: domenica di festa a San Pietro

SAN PIETRO VERNOTICO – Torna anche quest’anno la tradizionale Asta della Bandiera, l’appuntamento che rievoca l’evento medievale che rese valoroso il popolo sanpietrano per aver espugnato il vessillo agli invasori turchi. La tradizione vuole che quella bandiera sia messa all’asta ogni anno nella domenica successiva alla Pasqua e il ricavato devoluto alla festa per il santo Patrono.

Domenica 16 aprile, il Comitato Festeggiamenti San Pietro, in collaborazione con la locale Pro Loco e con il comune di San Pietro Vernotico, organizzano l’edizione 2023.

Alle 17,30 il raduno è previsto sul piazzale della chiesa Santi Angeli Custodi di via Brindisi da dove partirà il corteo composto da arcieri, figuranti del gruppo storico e associazioni si muoveranno per raggiungere Piazza del Popolo. Qui ci saranno ad attenderli gli sbandieratori che avranno percorso la via Lecce. Sul sagrato della chiesa matrice si svolgerà l’annuale benedizione della bandiera e subito dopo partirà l’asta che si prolungherà per tutto il tragitto fino alla chiesa di San Pietro.

Al corteo locale parteciperà una delegazione di figuranti provenienti da Fasano che partecipano a La Scamiciata, un evento simile a quello di San Pietro, a suggello di un passato storico comune.

Alle 18,30 in piazza san Pietro si esibiranno gli sbandieratori e musici di Oria rione Lama ed esibizione dei piccoli tamburellisti “Scapula e fuci” guidati dall’associazione “Santu Pietru cu tutte le chiai”di San Pietro Vernotico.

Alle 19,30 in piazza del Popolo si svolgerà la premiazione del contes “La Quaremma Santupithrara” a cura dell’associazione Dialetto Sanpietrano.

La serata proseguirà con la musica popolare degli Alla Bua in concerto a partire dalle 20,30.