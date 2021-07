"Atlante Sentimentale. Un viaggio italiano. 40 storie, 40 luoghi, 40 crocevia" di Giorgio Terruzzi

Francavilla Fontana - Per celebrare la tanto agognata ripartenza la Taberna Libraria di Latiano propone, nel corso dell’estate 2021, appuntamenti di rilievo altamente selezionati dal panorama letterario nazionale per proseguire il proprio percorso nel segno della cultura con opere e autori particolarmente ispirati.

Il secondo appuntamento sarà quindi caratterizzato dalla presentazione del libro "Atlante Sentimentale. Un viaggio italiano. 40 storie, 40 luoghi, 40 crocevia" (Editore Rizzoli) di Giorgio Terruzzi, in programma giovedì 8 luglio alle ore 19,30 presso l'Atrio di Castello Imperiali, a Francavilla Fontana alla presenza dell'autore dell' opera con il quale dialogherà la giornalista Claudia Turba. L'evento, patrocinato dal comune della città degli Imperiali e organizzato in collaborazione con De Vivo Home Design e Unibed. Nel corso della presentazione sara disponibile il libro; seguirà firma copie con l'autore.

Atlante Sentimentale è un viaggio sentimentale italiano, dal Friuli alla Sicilia e ritorno, quaranta luoghi e quaranta storie per dare memoria a personaggi sorprendenti. In un tempo in cui tutto sembra sospeso, immobile, Giorgio Terruzzi, a bordo di un'auto, ha attraversato l'Italia, ha tracciato un suo personale percorso di incontri e suggestioni. Per regalarlo a noi lettori. Da Maradona a Fellini, da don Milani a Maria Montessori, ma anche Beppe Fenoglio, Carlo Levi, Walter Bonatti, Marco Simoncelli e Valentino Rossi o simboli come il Derby Club a Milano e la famosa casa rossa di Salina. Incontreremo eroi fantastici ed eroine inconsapevoli; artisti, architetti, musicisti; scrittori e campioni; inventori, scienziati, pionieri della nostra cultura. Giorgio Terruzzi viaggia col cuore, colora i personaggi di suggestioni, sullo sfondo di paesaggi sempre diversi. Con lo sguardo curioso del giornalista e la penna agile dello scrittore, compone, pagina dopo pagina, tassello dopo tassello, un mosaico di biografie straordinarie, un ritratto collettivo di uomini, donne e luoghi che ci appartengono e appartengono a questo Paese pieno di figure d'eccezione, di lampi e di magia.

Un appuntamento che consolida, nel nome della cultura, il rapporto tra la Taberna Libraria di Latiano ed il Comune di Francavilla Fontana che solo qualche giorno fa, in occasione della serata finale della decima edizione di Adotta un Esordiente è stato annoverato tra gli enti comunali che hanno voluto concedere il patrocinio per la prossima edizione consentendo al concorso di raggiungere una tale misura di consensi istituzionali da poter competere ad armi pari con i più mportanti di questo genere.

Giorgio Terruzzi è uno scrittore e giornalista. Collabora con numerosi quotidiani e mensili, è stato vice-direttore della testata "Sport Mediaset" e capo della redazione del programma televisivo Matrix. Ha scritto testi per il teatro (Tersa Repubblica con Rocco Tanica e Claudio Bisio; I bambini sono di sinistra con Michele Serra e Claudio Bisio) e per il cinema (la sceneggiatura di Asini).

I posti, rigorosamente gratuiti ed organizzati, per garantire la sicurezza in base alla normativa legata al contenimento della diffusione del Covid-19, sono prenotabili (sino ad esaurimento) telefonando esclusivamente ai numeri 338/43.08.881 e 349/71.85.690.