Attesa per il concerto di Vince Abbracciante e Javier Girotto

OSTUNI - La Stagione teatrale e concertistica di Palazzo Roma a Ostuni prosegue con l’atteso concerto di Vince Abbracciante e Javier Girotto, sul palco del Roma venerdì 10 dicembre alle ore 20.30. Non è certo la prima volta che il jazz e le tradizioni argentine si innamorano fino a finire in un abbraccio vigoroso. Il costo della serata è di 12 euro, 7 euro per bambini da 4 a 12 anni, gratis per i più piccoli fino a 3 anni. I ticket sono disponibili presso la reception di Palazzo Roma durante gli orari di apertura e online su www.apuliaticket.it/palazzoroma. È possibile prenotare il posto al contatto Whatsapp o chiamando la reception allo 0831 1771087. In base al decreto legge del 26 novembre scorso, l’accesso agli spettacoli dal 6 dicembre al 15 gennaio sarà consentito solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato, rilasciato ai vaccinati e ai guariti dal Covid-19.

Il sodalizio tra il fisarmonicista ostunese Vince Abbracciante e il sassofonista argentino Javier Girotto ha alle spalle anni e chilometri. Di origini pugliesi, Girotto ha ritrovato nella penisola origini che hanno ispirato nuove composizioni, pronte ad adattarsi sia alle malinconie di Cordoba che a quelle delle terre pugliesi, raccontando con la stessa intensità emotiva entrambi i luoghi. Accanto a Girotto c’è Vince Abbracciante, musicista ostunese di fama internazionale, vincitore del premio Orpheus Award 2021 nella categoria jazz.

Insieme hanno pubblicato l’album «Santuario» («Dodicilune», 2021), un disco profondamente “semplice” che accarezza il jazz e i margini del folk, tanto ironico quanto malinconico, caldo come il tango. Un incontro tra l’improvvisazione libera e la scrittura neoclassica, contraddistinto dalla raffinatezza espressiva del loro universo musicale che si rivolge tanto all’anima quanto al pensiero introspettivo.