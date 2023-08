Attesa per il vincitore del premio letterario “Città di Ceglie Messapica”

Orario non disponibile

Quando Dal 01/08/2023 al 03/08/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

CEGLIE MESSAPICA - Ancora pochi giorni e si conoscerà il nome del vincitore della seconda edizione del Premio Letterario Nazionale “Città di Ceglie Messapica”, indetto dalla locale Amministrazione comunale. La cerimonia di premiazione avrà luogo, infatti, giovedì 3 agosto , alle ore 20, presso il Castello Ducale di Ceglie Messapica. La cinquina di finalisti che si contenderà il Premio e che è stata selezionata dalla Giuria è la seguente: Cosimo Argentina - “Vicolo dell’acciaio” - Hacca edizioni; Barbara Baraldi - “Cambiare le ossa” – Giunti; Giancarlo De Cataldo – “Dolce vita - dolce morte” – Rizzoli; Fulvio Ervas – “La giustizia non è una pallottola” - Marcos y Marcos; Gabriella Genisi “- La regola di Santa Croce” – Rizzoli.

Nel frattempo, in questi giorni, si terranno due eventi collaterali al Premio Letterario Nazionale “Città di Ceglie Messapica”. Martedì 1 agosto, alle ore 19, nel MAAC -Museo Archeologico e di Arte Contemporanea di Ceglie Messapica, sarà ospite proprio il vincitore della prima edizione del Premio, lo scrittore pugliese Graziano Gala, il quale presenterà il libro con cui si è aggiudicato il Premio 2022, “Sangue di Giuda”, oltre al suo nuovo racconto dal titolo “Ciabatteria Maffei”. Gala dialogherà con la professoressa Maria Antonietta Epifani.

Il secondo appuntamento, invece, è per mercoledì 2 agosto, sempre alle ore 19 nel MAAC - Museo Archeologico e di Arte Contemporanea di Ceglie Messapica, con “Metti un giallo a cena per 5 scrittori”. In quella occasione Cosimo Argentina e Gabriella Genisi dialogheranno con Debora De Fazio (UNIBAS) e con Carolina Tundo (Unisalento).