"Auschwitz: crocevia della storia. Perdizione e memoria" presentazione a Mesagne

MESAGNE - In occasione della Giornata della Memoria che ricorre il 27 gennaio, l’Associazione Amici della Divittorio Aps e la sezione Anpi “E. Santacesaria” di Mesagne, in collaborazione con l’ISS - Epifanio Ferdinando, presentano il libro di Antonio Nicola Vitale, "Auschwitz: crocevia della storia. Perdizione e memoria", (Locorotondo Editore).

L’appuntamento è per venerdì 27 gennaio alle ore 18 presso il Salone della “Di Vittorio” in via Castello, 20 a Mesagne.

La serata sarà introdotta e coordinata da

Norma De Francesco, vicepresidente di Amici della Divittorio e prevede gli interventi di

Giancarlo Canuto, Docente Liceo Scientifico Brindisi

Teresa Nacci, Già docente Liceo Scientifico Brindisi

Salvatore Lezzi, Docente Liceo Scientifico Mesagne

Carla Graduata, Presidente sezione ANPI Mesagne

conclude l’autore Antonio Nicola Vitale, già docente e dirigente scolastico.

“Il saggio attraversa la ‘millenaria follia dell'uomo’, quale è stata la Shoah, interrogandosi sui punti nodali che generarono tanta mostruosità. Il saggio si avvale di una vasta documentazione, di un robusto corredo critico oltreché di ampia e vagliata bibliografia. È dedicato ai giovani, affinché una costante 'memoria educante' sia antidoto alla violenza.”