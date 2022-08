Dalforteincittà: continuano gli appuntamenti estivi a Forte a Mare

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare il numero 3792653244 o inviare una mail a segreterialecolonne@gmail.com.

BRINDISI - Venerdì 19 e 26 agosto visite combinata tra il Castello e il centro storico “Tuffati nella storia”, il calendario del mese di agosto del Castello Alfonsino di Brindisi proposto dalla Aps Le Colonne continua sulla scia del successo delle iniziative già realizzate. Il 19 e il 26 agosto doppio appuntamento con le visite combinate tra il Forte e il centro storico della città con inizio alle ore 18 e partenza dal maniero posto sull’isola di Sant’Andrea. Il visitatore potrà godere della bellezza del Castello Alfonsino colorato dalle sfumature del tramonto e avrà poi la possibilità di visitare i luoghi simbolo di Brindisi per ripercorrere le fasi salienti della sua lunga storia. Lo spostamento dall’Isola al Forte avverrà in maniera autonoma. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare il numero 3792653244 o inviare una mail a segreterialecolonne@gmail.com.