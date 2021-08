“Bari in Jazz”, ultimo appuntamento fasanese con “L’Escargot e la Cantiga de la Serena” 

FASANO – Ultima delle quattro le serate con cinque artisti diversi per la XVII edizione del Bari in Jazz a Fasano realizzate nell'ambito della programmazione estiva del Comune di Fasano in collaborazione con Ministero della Cultura, Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese, al Minareto di Fasano. Ultimo appuntamento il 19 agosto con “L’Escargot e la Cantiga de la Serena”, con Alessandro Pipino - organetto, concertina, toy piano, lama sonora; Gianni Gelao - flauti, uilleann pipe, armonica, glockenspiel, toys; Adolfo La Volpe - chitarra classica, oud, bouzouki irlandese, banjo; Fabrizio Piepoli - voce, chitarra battente, daff; Giorgia Santoro - flauto, flauto basso, bansuri, tin whistle, arpa celtica, cimbali. Due gruppi, due famiglie musicali i cui percorsi artistici ed umani si sono più volte intrecciati nel corso di almeno un decennio, si incontrano per la prima volta su un palco per scambiarsi musiche, canti e storie, e per raccontare al pubblico un viaggio molto speciale: tra sogno e realtà, tra ricordo ed immaginazione, seguiremo Helmut, prodigioso musicista ed instancabile viandante, e lo vedremo imbarcarsi in compagnia di marinai greci, sefarditi, pugliesi e siriani e veleggiare attraverso il mediterraneo; accompagnare con la sua musica i pellegrini lungo i cammini d’Europa; ballare un valzer per le strade di Parigi, per giungere infine nella sua amatissima Irlanda. Il concerto è un affettuoso omaggio a Massimo La Zazzera, polistrumentista del quale ricorre il decennale della scomparsa.

BIGLIETTI E INFORMAZIONI

Ticket: 10€ + dp. Prevendite su Ciaotickets.

INFO PER IL PUBBLICO

Tel: +39 366 339 7036

SITO UFFICIALE

https://www.bariinjazz.it

https://www.teatropubblicopugliese.it/

Orario concerti

Ore 21.00

MISURE ANTI COVID

A partire dal 6 agosto 2021, per partecipare agli spettacoli, è obbligatorio essere in possesso di una delle Certificazioni verdi Covid-19 (Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 - di cui all’articolo 9, comma 2 - https://bit.ly/3ln9qqI), un documento, digitale o cartaceo, emesso gratuitamente dal Ministero della Salute.

Per maggiori informazioni sul come ottenere la Certificazione verde Covid-19:

https://www.sanita.puglia.it/certificazione-verde-covid-19.