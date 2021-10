“Benvenuto autunno” con la nuova produzione agroalimentare

OSTUNI - “Benvenuto Autunno” 30 ottobre 2021, Chiostro di San Francesco, Piazza della Libertà – Ostuni (BR). Benvenuto Autunno è l’evento che celebra l’arrivo di tanti prodotti rappresentativi del nostro territorio, come il vino, l’olio extravergine d’oliva, conserve, funghi, miele, castagne, e tanto altro. Per l’occasione abbiamo invitato anche altre aziende agricole amiche del nostro consorzio, di trasformazione ed artigianato tipico a presentare i propri prodotti. Parteciperanno inoltre associazioni locali impegnate nella tutela e promozione del territorio. Nel tardo pomeriggio si esibiranno dei ballerini di pizzica, richiamando così antiche tradizioni ed espressioni popolari. All’ingresso* i partecipanti riceveranno un ticket per una degustazione gratuita di prodotti enogastronomici da poter fruire all’interno del chiostro di San Francesco. La società consortile Le Stagioni di Ostuni è composta dalle aziende agricole Solequo Coop, Angela Maria Melpignano e Masseria Agriturismo Asciano, dal tour operator Albergo La Terra/Todo Modo Multisolution Travel e dalla cooperativa di guide escursionistiche e ambientali Gaia Environmental Tours & Events. Partecipazione gratuita. Per tutte le informazioni potete contattare il numero +39 348 0023970. Si rammenta che è obbligatorio l’uso della mascherina in caso di distanza ravvicinata, e del rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione della diffusione del Covid 19. * All’arrivo i partecipanti dovranno registrarsi e mostrare il green pass, verrà misurata la temperatura corporea. In caso di pioggia l’evento si terrà presso Azienda Agricola Agriturismo Masseria Asciano, S.P. 21 Ostuni-Torre Pozzella. Google Maps: https://g.page/masseria_asciano?share Iniziativa organizzata da Cooperativa Thalassia – Brindisi. Iniziativa realizzata grazie a: P.S.R. Puglia 2014/2020 Misura 16 – Cooperazione. Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per lo sviluppo e/ o commercializzazione di servizi turistici”. Beneficiario “Le Stagioni di Ostuni Società Consortile a Responsabilità Limitata”

