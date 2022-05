Bimbimbici, allegra pedalata per grandi e piccoli

Indirizzo non disponibile

MESAGNE - Domenica 8 maggio 2022 ritorna a Mesagne l’appuntamento tanto atteso dai bambini: Bimbimbici, la manifestazione nazionale di FIAB per promuovere la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi.

L’associazione Fiab Mesagne-Cicloamici con il Patrocinio del Comune di Mesagne e la collaborazione dell’azienda Masciullo, invita la cittadinanza ad aderire all’allegra pedalata.

Bimbimbici è rivolta a bambini e ragazzi, ma è aperta a tutti i cittadini che ritroveranno il gusto di antiche scampagnate in compagnia. E’ un’ opportunità per pedalare insieme e rivendicare il proprio diritto all’uso di strade sicure per giocare, camminare e pedalare.

L’obiettivo di Bimbimbici è attirare l’attenzione dei nostri concittadini e delle istituzioni mesagnesi sui temi della sicurezza sociale e stradale, della vivibilità dei quartieri, della promozione di sistemi di trasporto alternativi più sani ed eco-sostenibili. Ed i percorsi casa-scuola sono proprio i primi da cui partire per una riappropriazione della città e delle sue strade da parte dei bambini, anche attraverso programmi di promozione ed educazione all’uso della bicicletta ed interventi che creino le condizioni affinché la scuola non sia necessariamente raggiunta in auto.

Il programma:

Ore 9,15: ritrovo in Piazza IV Novembre

Percorso per i bambini più grandi lungo la Appia Antica

Partenza Ore 9,30 rientro entro le 13 ora braciola i ragazzi ed i bambini più grandi insieme ai propri familiari ai nastri di partenza per una pedalata tranquilla e affascinante che ci farà assaporare la bellezza dell’agro di Mesagne ripercorrendo la storica Via Appia immersa tra olivi, querce, viti e canneti. Destinazione Azienda agricola Masciullo. I padroni di casa faranno visitare la masseria e le produzioni agricole. Dopo la sosta si riprenderà il cammino per il rientro in città.

Percorso: Facile di circa 13Km per strade asfaltate e sterrate

Info e capogita: Antonio Licciulli 3333744725

Percorso per i più piccoli dentro il Centro Storico: i bimbi piccoli con le proprie bici a rotelle ai nastri di partenza per appropriarsi del cuore di Mesagne il Centro Storico, tra vicoli e piazze per un’affascinante caccia al tesoro dei nostri monumenti più belli.

Info e capogita: Anna Rita Ricci 330 985255

Quota di iscrizione: La partecipazione a bimbimbici è gratuita. L’associazione Cicloamici accetta contributi per le proprie attività di volontariato.