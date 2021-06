Borderlines, musiche di confine per BrindisiClassica

BRINDISI - Tra classica e jazz con i giovani concertisti delle classi di Musica da camera del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli dei Maestri Anna Guerriero e Domenico Di Leo.

Le classi di musica da camera del Conservatorio "Nino Rota" di Monopoli offrono straordinari stimoli formativi e artistici alle promesse del concertismo, che scoprono un potente fattore di evoluzione artistica e personale nell'incontro con altri talenti e nella condivisione della musica.

La stagione concertistica "BrindisiClassica" è onorata di ospitare e offrire all'attenzione del pubblico due gruppi, cresciuti in questa formidabile Scuola, sotto la guida dei Maestri Anna Guerriero e Domenico Di Leo: sono in scena un Trio, formato da Rossana Quarato al flauto, Giovanni Ottomano al sassofono e Ines Dogan al pianoforte e un Quartetto composto da Alessandro Turi al flauto, Gabriele Cavallo al pianoforte, Francesca Perrone al contrabbasso e Michele Di Modugno alla batteria.

In scaletta, musiche di compositori appartenenti a diverse generazioni, quali Russel Peterson, Chick Corea e Claude Bolling, che fondono in diversi modi sonorità, colori e ritmi di chiara provenienza jazzistica con strutture ed elementi di derivazione "accademica". Ne scatusisce una musica “borderline”, “crossover”, ibridata e contaminata, sempre piacevole, vivace, intensa e attraente: sicuramente una sfida interessante e una prova di talento per i giovani musicisti, di formazione classica, che sono chiamati a uscire dal terreno a loro familiare per esplorare quelli adiacenti, permeati di generi diversi, attraversando e riattraversando i confini.

L'appuntamento è per lunedì, 28 giugno 2021 (ore 20:30), a Brindisi nel Chiostro San Paolo Eremita (Piazza Dante 6).