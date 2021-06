Borgo divino in tour – i vini migliori si incontrano nei borghi più belli d’italia

CISTERNINO - Cisternino ospita la prima tappa di Borgo DiVino in Tour, la rassegna enologica organizzata da Experience Lab in collaborazione con Valica, Borghi più belli d’Italia ed EcceItalia. Dal 2 al 4 luglio arriva la kermesse del buon bere che tocca alcune delle località più interessanti del panorama nazionale. Un intero weekend dedicato ai migliori vini italiani.



Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 luglio il borgo bianco della Puglia aprirà una vera e propria “stagione del buon bere”, quella estiva, che porterà l’evento in giro tra i borghi italiani più rappresentativi. A Cisternino, nel cuore della Valle d’Itria, i visitatori potranno degustare una selezione di vini provenienti dalle migliori cantine italiane.

Circa cento etichette di diversi produttori, alcuni direttamente scelti dal territorio che ospita l’evento e altri rappresentativi dell’enologia italiana nel suo complesso, presenteranno le loro bottiglie migliori al pubblico presente. Saranno presenti vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e vini di tendenza come i rifermentati.

Borgo DiVino è un evento aperto a tutti, non solo agli intenditori: appassionati, amatori, curiosi e turisti di passaggio potranno scoprire le atmosfere del borgo di Cisternino lasciandosi conquistare da una selezione di vini da degustare grazie a un apposito voucher, con incluso il kit degustazione ad un prezzo di 15 euro.

I più interessati al mondo del vino potranno poi scoprire un percorso formativo che spiega con oltre 20 pannelli diversi aspetti del mondo del vino come abbinamenti tra vino e cibo, il bicchiere da scegliere per ogni vino, le temperature consigliate, i territori e molte altre informazioni.



INFORMAZIONI UTILI

COME FUNZIONA –Per degustare i vini, è possibile acquistare il voucher (al costo di 15 euro) che dà diritto a dieci degustazioni a scelta tra quelle presenti nell’area espositiva. I kit sono limitati. È possibile prenotarli direttamente su www.borgodivino.it

DOVE SI TIENE L’EVENTO – Borgo DiVino sarà ospitato da due strade centralissime di Cisternino: Via San Quirico e Corso Umberto I, nel suggestivo centro storico della cittadina pugliese.

COME ARRIVARE A CISTERNINO – Cisternino dista 75 chilometri da Bari (SS16) e 65 da Brindisi (SS379), dove è possibile arrivare sia in automobile che in aereo (Aeroporto di Bari-Palese e Aeroporto del Salento – Brindisi). La cittadina è collegata alla vicina stazione di Cisternino, posta sulla ferrovia Adriatica.



LE ALTRE DATE

• Cefalù (Sicilia): dal 9 all’11 luglio

• Grottammare (Marche): dal 23 al 25 luglio

• Brisighella (Emilia-Romagna): dal 6 all’8 agosto



• Nemi (Lazio): dal 10 al 12 settembrePer maggiori informazioni su Borgo DiVino è possibile consultare il sito https://www.borgodivino.it/product/cisternino/

