Brindisi e le Antiche Strade: il Natale nella tradizione culturale di Brindisi e del Salento

BRINDISI - L'a.p.s Brindisi e le Antiche Strade, propone nell'ambito delle attività del "Centro Servizi Culturali - Accademia degli Erranti" programma "Riusa Brindisi" , un coinvolgente appuntamento natalizio in collaborazione con: la Società di Storia Patria per la Puglia sezione di Brindisi, la History Digital Library e Tenute lu Spada.

Martedì 14 Dicembre, alle ore 17:30, presso la Sala Conferenze dell'Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano Ex Convento delle Scuole Pie) ci immergeremo tra le atmosfere natalizie in un racconto a più voci su "Il Natale nella tradizione culturale di Brindisi e del Salento" .



PROGRAMMA

Saluti di Rosy Barretta, Presidente dell' a.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Interventi di:

Mimmo Tardio e Carmine Dipietrangelo

Relazioni di:

Antonio Mario Caputo, Giuseppe Marella e Giacomo Carito.

Durante l'evento e per tutto il periodo delle festività sarà esposto un presepe artistico a cura del maestro artigiano Francesco invidia.

Nel rispetto della normativa Covid, obbligatoria la prenotazione al 3881130368 (Whatsapp) o al link evento facebook: https://fb.me/e/12qabxCir, GreenPass rafforzato e mascherina.