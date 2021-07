Brindisi e le Antiche Strade presenta: “Oltre la grande bellezza, il lavoro nel patrimonio culturale italiano”

BRINDISI - L’a.p.s. "Brindisi e le Antiche Strade" insieme a "Mi riconosci? sono un professionista dei beni culturali" invita a partecipare alla presentazione del libro "Oltre la grande bellezza - il lavoro nel patrimonio culturale italiano", giovedì 29 Luglio, alle ore 19:00, presso terrazzo dell'Accademia degli Erranti (1°Piano Ex Convento delle Scuole Pie) in Via Giovanni Tarantini, 35.

"Oltre la grande bellezza. Il lavoro nel patrimonio culturale italiano" è un'inchiesta, una contronarrazione del sistema culturale nel nostro Paese. Il volontariato, le esternalizzazioni, le indagini sul lavoro e questioni di genere, il turismo di massa, la gestione privatistica sono alcuni dei temi toccati all'interno del libro. Ma anche una grande proposta: un "Sistema Culturale Nazionale", per una cultura libera e gratuita, al servizio di tutte e tutti.

Modera: Antonio Melcore, Segretario a.p.s Brindisi e le Antiche Strade e Resp. Attività Accademia degli Erranti

Ospiti: Anna Cinti, Presidente Aps Le Colonne, Ilaria Oliva, Manager Culturale, Paolo Capoccia, Architetto e Comitato scientifico a.p.s Brindisi e le Antiche Strade, e Michele Colaianni, Mi riconosci?

Altri interventi

Iniziativa nell'ambito delle attività del "Centro Servizi Culturali - Accademia degli Erranti" - programma "RIUSA Brindisi" e "Satelliti di SAVE" biennale d'arte contemporanea

