Brindisi e le Antiche Strade: presentazione del libro "Vivi, ricorda, sorridi" di Ilaria Greco

BRINDISI - Nuovo appuntamento, con la nostra rassegna letteraria "Pagine Erranti", attività del "Centro Servizi Culturali Accademia degli Erranti" nell'ambito del programma "Riusa Brindisi" e di "Città che legge":

L'a.p.s. Brindisi e le Antiche Strade è lieta di invitarvi venerdì 3 Dicembre alle ore 18:00 alla Presentazione del libro "Vivi, ricorda, sorridi" (Albatros Editore) di Ilaria Greco, presso la Sala Conferenze dell'Accademia degli Erranti in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano Ex Convento delle Scuole Pie).

IL LIBRO: Luna è un’adolescente timida, silenziosa e a volte scontrosa, che si sente spesso a disagio ma sincera e profonda e con valori autentici. L’amicizia è un punto cardine nella sua esistenza ma non le riesce così facile accostarsi ed aprirsi alle persone. La scrittura diventa, così, il suo porto sicuro, il rifugio cui approdare per evadere dalla realtà. Solo l’incontro quotidiano con un ragazzo sulla corriera che li porta ogni mattina a scuola, diventerà l’occasione per sbloccare l’anima di Luna e farla affiorare. Sarà proprio imparando ad amare Brian che imparerà ad amare se stessa e ad aprirsi al mondo.

L'AUTORE: Ilaria Greco nasce a Lecce nel 2004, ma vive in un piccolo paesino della provincia di Brindisi, San Donaci. Attualmente frequenta il secondo anno al liceo linguistico. Appassionata di libri e poesie sin dalla tenera età, dedica alla scrittura gran parte del suo tempo. È infatti autrice di diversi componimenti poetici, due dei quali premiati in concorsi nazionali di poesia. Altre sue grandi passioni sono la danza, i viaggi e lo studio. Vivi, ricorda, sorridi è il suo primo romanzo.



Saluti: A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Dialogheranno con l'Autore: Francesco Romano ed Anna Consales

Letture: A Cura dei Volontari del Servizio Civile Universale e dell'A.p.s.



Per accedere agli spazi occorrerà presentare il Green Pass e seguire la normativa covid-19, mascherina e rilevazione della temperatura all'ingresso.

Prenotazioni al 3881130368 o cliccando parteciperò sull'evento facebook appositamente creato: https://fb.me/e/VatWPXKA