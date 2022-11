Brindisi e le Antiche Strade: Presentazione di "Quando Cammino Canto" di Maria Corno

BRINDISI – L’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell'ambito delle attività dell' "Accademia degli Erranti" , programma "Riusa Brindisi - Case di Quartiere" e Statio Peregrinorum, propone un nuovo appuntamento della rassegna "Pagine Erranti" in collaborazione con "Brindisi città che legge".

Giovedì 24 novembre ore 18, presso la Sala Conferenze dell'Accademia degli Erranti, nell' Ex Convento delle Scuole Pie, Via Giovanni Tarantini 35, sarà prsentato "Quando cammino canto" di Maria Corno, Ediciclo editore.

Qual è il senso oggi di mettersi in cammino su lunghe distanze? Che cosa accade al corpo, alla mente, al nostro approccio alla vita? Attingendo alle proprie esperienze di cammini in Italia e in diversi paesi in Europa e nel mondo, sulle rotte di antichi pellegrinaggi e non solo, l’autrice parla del camminare come esperienza di profonda trasformazione che riguarda il corpo, la mente, le emozioni, le relazioni. Lo zaino come simbolo-contenitore delle proprie paure ma anche esercizio di essenzialità, il perdersi che a volte consente di ritrovarsi, il dilatarsi del tempo e dello spazio, l’incontro con gli altri e con il territorio, l’affidarsi alla strada e ai doni dei lunghi cammini, la rilettura di rituali e simboli mutuati dalle tradizioni dei pellegrinaggi antichi.



«Mi piace camminare da sola. Perché soltanto così si può arrivare fino in fondo. Fino in fondo alla stanchezza. Fino in fondo ai tuoi limiti, ai tuoi desideri, alle tue possibilità. Alla chiarezza. Camminare da sola mi dà un senso grande di libertà, quasi un’ebbrezza. Posso scegliere il passo che voglio, veloce o lento; posso ridere, piangere, cantare, stare zitta.» (Maria Corno)



Dialogherà con l'autrice Angelofabio Attolico. Durante l'evento sarà possibile acquistare una copia del libro.

L'appuntamento gode del patrocinio morale dell' Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) e Cammino Materano.

Ingresso libero.



A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti - Statio Peregrinorum

Ex Convento delle Scuole Pie