Una giornata al Castello Alfonsino dedicata a nonni e nipoti

BRINDISI - Continuano gli appuntamenti presso il Forte a Mare di Brindisi, nell'ambito della programmazione “Family Friendly” promossa dalla associazione Le Colonne, in collaborazione con il ministero della Cultura per la Puglia e la Soprintendenza di Brindisi e Lecce.

Sabato 2 ottobre, alle ore 16.30, si celebra la festa dei nonni per avviare un luogo d'incontro tra le persone più anziane e i nipoti. Il tutto all'interno del bellissimo castello, luogo e testimonianza di storia, grandi e bambini saranno coinvolti in una ricerca del passato dedicata all'araldica. A seguire si potranno cimentare in un laboratorio per realizzare insieme lo stemma di famiglia.

Per le prenotazioni è possibile contattare il numero di telefono 379 2653244 o inviare una mail all'indirizzo segreterialecolonne@gmail.com. Ulteriori info sulle iniziative organizzate sono consultabili sulla pagina Facebook “Forte a Mare” e sulla pagina Instagram “Forte_a_mare”.