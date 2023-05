"C'e stato forse un tempo", il libro di Massimo Caponnetto alla scuola media di Cellino

Prezzo non disponibile

CELLINO SAN MARCO - Massimo Caponnetto, racconta i suoi genitori. Un libro uscito quando la mamma ha compiuto 100 anni e nel ventennale dalla morte del suo papà. Proprio in questo tempo di scadenze così significative, a cui si aggiunge il trentennale delle stragi di Capaci e di via d’Amelio, è uscito il libro “C’è stato forse un tempo” in cui racconto la storia d’amore fra loro, dal primo incontro a Pistoia fino alle vicende di Palermo e alla tragica estate di trentuno anni fa.

La presentazione del libro si terrà il prossimo 22 maggio alle ore 10 presso l’Aula Magna della scuola “A. Manzoni” di Cellino San Marco. Dopo i saluti del dirigente scolastico Antonio De Blasi e di Nando Benigno della scuola di formazione “A. Caponnetto”, introduce l’incontro Ilaria Baldassarre presidente del Cerchio delle idee. Dialoga con l’autore Cristina Pede.