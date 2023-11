"Si può cambiare il mondo pedalando"? A Oria il primo "AperiTime" di Futura

ORIA - "Si può cambiare il mondo pedalando?". E' il titolo del primo di una serie di appuntamenti "AperiTime" organizzati da Futura - Oria - rivolti a tutta la cittadinanza e in particolare a giovani e adolescenti, con l'obiettivo di offrire loro uno spazio, un momento di crescita e di confronto per coltivare in ognuno lo spirito di cittadinanza attiva.

Ospite dell'evento, che si terrà domenica 26 novembre alle ore 18 presso il Monkey (in piazza Manfredi), è l'attivista Vincenza Lofino, "anima errante" di origini pugliesi, ma cittadina del mondo. La sua peculiarità è girare in bicicletta, all’insegna dell'inclusione sociale, per raccogliere fondi in favore di rifugiati, sfollati, comunità più vulnerabili e fare "buone cose" come lei stessa racconta in un'intervista. Dal Nord Italia, al Medio Oriente, all'Africa, sempre tornando alla sua terra.

All'iniziativa hanno aderito l'Aps Comunità Africana Brindisi e Provincia e l'Aps Malikura Yiriwa ton Puglia. A seguire, musica live con i GenkiDama.