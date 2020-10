Camminamenti civiculturali nel Parco Naturale Archeologico di Torcito

CANNOLE (LE) - Torna il 31 ottobre l’appuntamento con la rassegna “Il futuro del verbo restare” - camminamenti civiculturali del La Scatola di Latta, Fucina Salentina e A scuola per restare per il CSV Brindisi-Lecce Volontariato nel Salento.

Alle 10:01 di sabato 31 ottobre- l’appuntamento è all'esterno della Masseria Torcito a Cannole (LE) https://goo.gl/maps/pdHiskA4SDNWHsho6 - si passeggerà, conversando e riflettendo sul senso del restare e dell’abitare un territorio assieme agli enti del terzo settore impegnati nel sociale:

-Diritti a Sud

-Città Fertile

- Legàmi - Cooperativa di Comunità di Leverano

- Radici Urbane.

All'incontro sono invitate a intervenire Associazioni, organizzazioni di volontariato, figure professionali che vivono la restanza (ambientale, culturale, artigianale, imprenditoriale, attivista ecc.) in Salento. Gli interventi, le condivisioni, gli scambi sul tema avverranno durante le varie “fermate” della conversazione-camminata.

In caso di maltempo l'iniziativa si svolgerà presso il Museo dell'Arte Olearia Ubaldo Villani in via S. Giovanni 81/83, Cannole (LE).

Il Progetto dei Camminamenti si inscrive nell'ambito di Strade Volontarie –Festival Del Volontariato del CSV BRINDISI LECCE VOLONTARIATO NEL SALENTO in previsione dal 2 al 5 dicembre. La “Restanza” è filo conduttore di questa II edizione del Festival ricca di eventi culturali e artistici; “Restare” diventa una galleria di attori vivi che creano valore sociale ed economico per la propria comunità; un’affermazione sostenuta da uno studio condotto dal CSV Brindisi Lecce-Volontariato nel Salento, che guarda a giovani e volontari per rifondare il valore del Territorio e ripartire con nuove scommesse, avvicinando nello stesso tempo le comunità all’opera dei volontari stessi.

Per garantire il rispetto delle norme anti-covid sono richiesti l'obbligo di mascherina e la prenotazione via mail a scatoladilatta2014@gmail.com con:

NOME – COGNOME

NUMERO DI TELEFONO

PAESE DI PROVENIENZA

SOLO CHI RICEVERÀ CONFERMA DI PRENOTAZIONE POTRÀ PARTECIPARE AL CAMINAMENTO.

Info: La Scatola di Latta - Custodiamo storie e sensazioni dei paesaggi, paesini e paesani del Salento e del Meridione. scatoladilatta2014@gmail.com – cell. 3395920051