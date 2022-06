Campus estivo al castello tra storia e arte

CAROVIGNO - Parte il Campus Estivo presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno La scuola sta terminando e, come ogni fine anno scolastico, l'associazione Le Colonne propone due speciali appuntamenti per il Campus creativo che si terrà lunedì 13 e martedì 14 giugno. Un’immersione completa nella storia e nell’arte all’insegna della scoperta e della creatività vi aspetta per osservare da vicino i segreti e le bellezze del Castello Dentice di Frasso e per sperimentare insieme nuove attività.

Moltissimi saranno i temi trattati con un approccio ludico e interattivo, come ad esempio il Metodo Steam. Si inizierà con un itinerario per visitare le stanze del castello e successivamente si darà largo spazio alla creatività con i laboratori di tessitura, con “costruiamo il castello!”, araldica e graffiti.

Per bambini dai 6 ai 10 anni. Info e prenotazioni al numero 379.1092451 o all’indirizzo e-mail castellodicarovigno@gmail.com. Riferimenti social FB: Castello Dentice di Frasso di Carovigno - Musbi IG: musbicarovigno