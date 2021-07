Canti dai balconi mesagnesi, nuova edizione

Prezzo non disponibile

MESAGNE - L’associazione Harmony Mesagne ripropone anche nel 2021 le serate "Balconi in Musica", concerti dedicati alla lirica ed al bel canto in versione inedita, direttamente dai balconi della città di Mesagne. L'iniziativa, patrocinata dall'Amministrazione Comunale, è prevista per le serate:

del 23 luglio - balcone del sagrato della chiesa Madre

del 4 agosto - balcone del Museo Cavaliere-Argentiero in piazza Orsini del Balzo.

Nell'occasione si esibiranno il pianista Federico dell'Olivo e le soprano Chiara Centonze e Flavia Muri.

Musiche ed arie di Puccini, Offenbach, Gastaldon, Paulanc, Morricone ed alcune celebri Ave Maria.