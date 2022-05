Cantine Aperte: tour tra arte, artigianato e relax con Cantina Sampietrana

SAN PIETRO VERNOTICO - Ci sarà anche Cantina Sampietrana alla trentesima edizione di Cantine Aperte organizzata dal Movimento Turismo del Vino che si svolgerà in Puglia sabato 28 e domenica 29 maggio. Visite guidate in cantina, nei vigneti e yoga in cantina nel ricco programma del tour che coinvolge produttori e artigiani locali

Sarà possibile visitare lo storico stabilimento, inclusa la bottaia e la sala imbottigliamento, in orari da definire al momento della prenotazione.

Cantina Sampietrana inoltre condurrà i visitatori tra i filari per scoprire il piacere di essere circondati dalla natura e per chi lo vorrà, potrà aggiungere alla visita, nella sola giornata di sabato 28 maggio, una lezione di Yoga.

La disciplina orientale è stata scelta per regalare un momento di relax in vigna: yoga e vino sono infatti due esperienze multisensoriali.

Sabato 28 maggio alle 18:30 – Lezione di Yoga tenuta da Maria Chiara Bello Istruttrice di Yoga Vidya presso il Centro Yoga Sama – San Pietro Vernotico (BR), che ci racconta: “Lo yoga Vidya è un metodo che non richiede un eccessivo sforzo fisico. Durante la lezione proveremo, con un ritmo lento e naturale, a controllare la respirazione (Pranayama) e attraverso le posizioni dello yoga (Asana) a sentire il proprio corpo, a muoverlo con attenzione e a rispettarlo”. Necessario l’abbigliamento comodo e un telo.



Per gli appassionati del gusto e delle arti invece, Cantina Sampietrana dedicherà una giornata esclusiva.

Domenica 29 maggio, dalle ore 10 alle ore 20 – “Artigiani del gusto e della tradizione”- il mercatino delle golosità e manifatture locali, in collaborazione con Slowfood – San Pietro Vernotico

Produttori locali Apicoltura La Fenice, Azienda Agricola Llillo, Azienda Agricola Taurino, Catamerò, L’amor di latte, proporranno in degustazione sottoli, olio extravergine di oliva, formaggi, miele, prodotti da forno.

Non mancheranno artigiani del legno, vetro, terracotta con Ceramiche Marcello Fasano, Tonda Design, Vitrò Vetrate artistiche di Sergio Barletta, Stefania Foscarini Artista



Nell’antica officina meccanica ci sarà anche una mostra di pittura.

Insomma, una vera manifestazione d’amore per il proprio territorio, connubio tra vino autoctono, opere e frutti della propria terra.



I vigneti dei soci si trovano nell’alto Salento, nei pressi del paese e precisamente nella Brindisi doc, Squinzano doc e Salice Salentino doc.

Sarà possibile partecipare al tour previa prenotazione da effettuarsi ai seguenti recapiti: email enoteca@cantinasampietrana.com /o per telefono 3394735513 – 3455654559

L’accesso alle cantine è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per partecipare alle degustazioni, sarà necessario acquistare direttamente in una qualsiasi delle cantine aderenti, al costo di 5 euro, il calice dell’odierna edizione di Cantine Aperte, che dà diritto ad una degustazione di benvenuto in tutte le aziende socie visitate.

Le Cantine partecipanti, con attività, giornate e orari di apertura e riferimenti per la prenotazione sono sempre aggiornati sulla mappa interattiva, grazie alla quale i visitatori potranno organizzare facilmente il proprio itinerario nelle loro terre del vino preferite.

La Cantina è situata nel centro storico di San Pietro Vernotico e sarà necessario prenotare la propria visita in anticipo per la migliore organizzazione della vostra accoglienza, evitando dunque ogni possibile assembramento nel rispetto delle regole anti covid-19.