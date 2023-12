Capodanno con Ciccio Riccio (Villa Castelli, San Vito dei Normanni, San Michele Salentino)

Indirizzo non disponibile

VILLA CASTELLI - Le piazze più calde della Puglia, vibreranno nella notte di Capodanno con Ciccio Riccio. Saranno ben sei le città della regione che attenderanno il nuovo anno con gli speaker, dj, ballerine e ospiti.

Nel cuore del Salento, vi aspettiamo a Nardò, dove in Via Grassi vi aspettano: Marcello Biscosi dai Cavalli di Battaglia, Dj Adamo Cotardo, le ragazze della Allure Animation e ospiti Haiducii e Carolina Marquez dalla fantastica scena dance degli anni ’90.

Piazza Municipio a Villa Castelli, attenderà il nuovo anno con lo spettacolo e i successi più ballati di sempre coni Josè Conserva, Lory Penna, Andrea Sabato e l’animazione delle ragazze della Allure Agency. Tutto in diretta radio, a partire dalle 23.00.

Piazza Marconi a San Michele Salentino, ballerà dalle 23.00 con Valentina Molfetta, Dj Diego Scevola, Paolo Molfetta, e l’animazione delle ragazze della Allure Agency.

E in provincia di Taranto, Piazza Vittorio Emanuele a Carosino (Ta) attenderà il nuovo anno con Roby S, Dj One Way e le ragazze della Allure Agency Anche qui inizio dalle 23.00.

Appuntamento anche presso la Bio Piazza di Statte (Ta) con Enzo Straniero e Lilly Mazzone da Ciccio Riccio, per attendere il nuovo anno insieme a tanti ospiti: Mauro Pulpito, Gianni Ciardo, Franco Cosa Band, e dalla grande dance dei ’90: Haiducii.

Altra calda piazza che ballerà con i dj di Ciccio Riccio, sarà San Vito dei Normanni (Br), dove in Piazza Leonardo Leo vi aspetteranno: Ignazio Deg, Kastrid, Ciccio Dj, con Angela dalle Riccio Girl, e l’animazione della Allure Agency.

Infine, Mino Molfetta, vi aspetta ospite, nella notte di Capodanno a Brindisi organizzata da Sandro Toffi in Piazza Mercato. Con loro: Dj Wep, Marianna Voice ed il live dei Blu 70.

Insomma, un grande inizio per entrare nell’ anno che ancora vedrà i festeggiamenti per i 40 anni di Ciccio Riccio.