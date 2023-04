Castello Alfonsino: il 25 aprile ampliati i turni per le visite

BRINDISI - Il Castello Alfonsino, noto anche come Forte a mare, è uno dei patrimoni culturali più grandi della città adriatica e della sua provincia. I lavori per la costruzione iniziarono nel 1558, regnante Filippo II d'Asburgo, figlio di Carlo V, e durarono ben 46 anni.

Sorge sull'Isola di Sant'Andrea, di fronte all'imboccatura del porto, a difesa della città, ed è fruibile grazie all'accordo di valorizzazione stipulato tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Brindisi e Lecce e l'Ets Le Colonne.

Come e quando visitarlo

Nel corso della settimana, la struttura sarà fruibile tutti i giorni previa prenotazione obbligatoria, con visite guidate e approfondimenti legati alla storia di Brindisi.

Le visite guidate, a cura del personale dell'Ets Le Colonne, si svolgeranno alle ore 10:00 – 11:00 – 16:00 – 17:00.

Anche per il 25 aprile il castello sarà aperto per una Festa della Liberazione all’insegna della cultura: per l'occasione, tra l'altro, saranno ampliati i turni di visita, poiché si terranno due ulteriori accessi: alle ore 12:00 nella mattina, e alle ore 18:00 nel pomeriggio.

Dalla Piazza d’armi, ai camminamenti di ronda fino alle sale interne della Rocca, sarà possibile ammirare l’incanto del castello baciato dal mare.

La prenotazione obbligatoria potrà essere effettuata al numero 3792653244, attivo dalle ore 9:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00, oppure tramite email: segreterialecolonne@gmail.com. E' neccessario indicare cognome, numero dei partecipanti, turno di visita e un numero telefonico.