Castello di Carovigno: la giornata nazionale del paesaggio si celebra nel nome di Pasolini

CAROVIGNO - Martedì 14 marzo, alle ore 17:00 presso il Castello di Carovigno, si celebrerà la Giornata Nazionale del Paesaggio: una ricorrenza promossa dal Ministero della Cultura che ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza e le generazioni future sui fondamentali temi di salvaguardia dei territori e sulla necessità di una tutela dei loro caratteri naturali e antropici.

L’Ets Le Colonne, ente gestore del maniero, ha organizzato per l’occasione un convegno dal titolo “Pier Paolo Pasolini – Il paesaggio è vita”. Il paesaggio è nel cuore del rapporto di Pasolini con la realtà. Un paesaggio sentito non come fondale decorativo, ma come spazio di corpi, suoni e vita. Per Pasolini il rischio che si cela nella perdita del paesaggio non era soltanto una perdita estetica, ma la perdita della capacità poetica della realtà.

All’incontro prenderanno parte Giuseppe Muri e Vito Uggenti del Comitato civico cittadino di volontariato Salvatore Morelli, il presidente dell'associazione di promozione sociale di Carovigno "Liberi di..." Enrico Gallisaj, Francesco Romano, e la presidente della Ets Le Colonne Anna Cinti. Il convegno sarà moderato da Anna Consales.