"MittAffett allo scrittore", si scaldano i motori per la quinta edizione

CEGLIE MESSAPICA - E' ancora tutto in fase embrionale, ma abbia i punti cardini per il concorso sono già stati fissati. Si scaldano il motori per la quinta edizione di "MittAffett allo Scrittore", il concorso letterario organizzato dalla omonima associazione culturale di Ceglie Messapica che vanta una media di circa 300 opere letterarie annuali iscritte ed è uno dei concorsi più visionati su concorsiletterari.it.. "In questi anni il concorso è cresciuto molto e si appresta ad entrare in una seconda generazione, più evoluta e matura - spiegano Antonio Ciracì, Luca Ciracì, Pietro Caliandro e Donato Chirulli. Abbiamo già stilato una lista di papabili presidenti di giuria e avrà lo stesso aspetto delle ultime quattro edizioni ma con una lieve rivoluzione interna che ci permetterà di velocizzare l'organizzazione e di evitare di commettere errori".

"L'esperienza degli ultimi cinque anni - continuano gli organizzatori - ci ha permesso di sottolineare i punti vincenti e di eliminare i restanti. Riteniamo che questo progetto appartenga alla collettività ed è giusto che ci sia il patrocinio della nostra città. Una delle novità di questa edizione sarà la diminuzione del numero dei giurati. Questo ci permetterà sia di avere una valutazione più mirata e qualitativa delle opere sia una tempistica organizzativa più efficiente. Il tema è stato scelto tramite il contest lanciato su facebook che ha visto prevalere "Gea Mea", sugli altri temi delle passate edizioni. Il tema “Gea Mea” pone al centro dell'attenzione l'attaccamento di ogni individuo alla propria terra d'origine. È stato il primo tema della serie di concorsi di "MittAffett allo Scrittore". Era il 2016 quando lanciammo lampadina edizione e il presidente di giuria era il celebre Paolo Giordano".

