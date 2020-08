Fatti quotidiani di vita cittadina, torna l'annuario di Stefano Menga

CEGLIE MESSAPICA - Torna come tradizione vuole, l'appuntamento letterario con l'annuario del blogger e scrittore, Stefano Menga, da cinque anni residente a Novedrate, in provincia di Como, dove svolge l’attività di autista di scuolabus. L'edizione 2019 dell'almanacco con i fatti più salienti della vita quotidiana di Ceglie Messapica, sarà presentata mercoledì 12 agosto a partire dalle ore 20, nel giardino esterno del ristorante e pizzeria "Montevicoli" ( viale Aldo Moro, 64 a Ceglie Messapica).

Il libro narra e descrive, come le tutte le altre edizioni, fatti, manifestazioni ed eventi che hanno riguardato la vita di comunità della cittadina messapica. 256 pagine, di facile lettura e corredato da foto, che ripercorre in modo cronologico, tutte le vicende più rilevanti che hanno riguardato la città di Ceglie Messapica e i cegliesi in genere, sia nell’ambito locale che nazionale. Al tavolo dei relatori, oltre all’autore sarà presente Silvano Marseglia, presidente europeo Aese e il dirigente scolastico, Gaetano Dabbicco. L’evento, in collaborazione con l’sssociazione culturale locale “MittAffett, sarà moderato dal giornalista della nostra testata, Gianluca Greco.