Il Rotary Club Ceglie ospita Lino Patruno con il libro “Imparate dal Sud. Lezioni di sviluppo all’Italia”

CEGLIE MESSAPICA - "Si può avere la sfacciataggine di dire che bisogna imparare dal Sud? Sì. Perché l’Italia deve prendere lezioni dalla incredibile capacità del Sud di fare il più col meno, di crescere nonostante tutto: un Sud sorprendentemente ad alta tecnologia con aziende che si fanno strada nel mondo, con personaggi da copertina e con primati misconosciuti. E con uno stile di vita altrove tanto perduto e tanto ricercato: il Sud sta vincendo perché è rimasto Sud, e questo libro è un viaggio attraverso tutto ciò che è riuscito a fare controcorrente e attraverso ciò che potrebbe ancora fare. È un viaggio nella resistenza, per dimostrare come il Sud sia una soluzione e non un problema. La scoperta di come ci voglia più Sud, non meno."

È con questa premessa provocatoria che l'autore Lino Patruno presenterà il suo libro all'interno del quale ha raccolto consigli e suggerimenti presi dal sud dell'Italia in cui viviamo e in cui molte aziende ogni giorno combattono per continuare ad operare e crescere. Il nuovo libro di Lino Patruno ribalta certi stereotipi sul Mezzogiorno. In economia, il Sud sa crescere e fa crescere. Nonostante le numerose penalizzazioni della politica, nazionale ed europea. Il Rotary Club Ceglie Messapica - Terra dei Messapi vi aspetta in compagnia dell'Autore venerdì 21 ottobre 2022 alle ore 20 presso il Maac ( Museo Archeologico e dell'Arte Contemporanea ), Via E. De Nicola a Ceglie Messapica.

Breve bio di Lino Patruno

Giornalista professionista, laureato in Economia con indirizzo sociologico, è stato direttore responsabile de “La Gazzetta del Mezzogiorno” di Bari dal 1995 al 2008. Ha diretto l’emittente televisiva “Antenna Sud” per un lungo periodo. È attualmente editorialista e articolista della stessa “Gazzetta”, collaboratore di periodici nazionali, è opinionista per la Rai e per tv private.

Ha insegnato per 14 anni Comunicazione Pubblica ed Economia e Tecnica della Pubblicità all’Università di Bari. È stato direttore della Scuola di giornalismo dell’Ordine di Puglia e dell’Università di Bari, per la quale insegna Scrittura giornalistica. Da tre anni conduce un Laboratorio di giornalismo per Scienze della comunicazione e ha un incarico di Storia economica del Mezzogiorno per l’Università privata Lum.

Ha tenuto centinaia di conferenze, seminari, laboratori soprattutto sui temi della comunicazione e dei problemi del Mezzogiorno. Ha scritto una quindicina di libri su cultura, ambiente, società, economia di Puglia e Basilicata e del Sud. Ha vinto decine di premi, compresa la menzione speciale al Saint Vincent per la campagna a favore del premio Nobel per la pace al Salento svolta dalla “Gazzetta”.