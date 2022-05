"Il maggio dei libri", appuntamento con Matteo Bussola al Castello di Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA - Proseguono le iniziative promosse e curate dall’amministrazione comunale, assessorato alla cultura in occasione de “Il Maggio dei Libri” 2022. Oggi, martedì 10 maggio, sarà presentato "Viola e il blu", il romanzo per ragazzi firmato da Matteo Bussola, edito da Salani Editore, una lettura formativa non solo per i ragazzi ma per tutti i lettori che vi si accosteranno. Matteo Bussola è un fumettista, scrittore e conduttore radiofonico italiano, laureato in architettura allo Iuav di Venezia. Il romanzo “Viola e il Blu” racconta la storia di Viola, una bambina che gioca a calcio, sfreccia in monopattino e ama vestirsi di Blu.

Viola i colori li scrive tutti con la maiuscola, perché per lei sono proprio come le persone: ciascuno è unico. Ma non tutti sono d’accordo con lei, specialmente gli adulti. Tanti pensano che esistano cose ‘da maschi’ e cose ‘da femmine’, ma Viola questo fatto non l’ha mai capito bene. Così un giorno decide di chiedere al suo papà, che di lavoro fa il pittore e di colori se ne intende. È maggio, un venerdì pomeriggio, il cielo è azzurrissimo e macchiato di nuvole bianche, il papà è in giardino che cura le genziane. Le genziane hanno un nome da femmine, eppure fanno i fiori Blu. Però ai fiori, per fortuna, nessuno dice niente. Non è come con le persone, pensa Viola.

Un fiore va bene a tutti così com’è. In questa storia, ispirata dalle conversazioni con le sue figlie, Matteo Bussola indaga gli stereotipi di genere attraverso gli occhi di Viola, una bambina che sa già molto bene chi è e cosa vuole diventare. Un racconto per tutti, che celebra la forza della diversità e l’importanza di crescere nella bellezza e nel rispetto delle sfaccettature che la vita ci propone. Una storia dedicata a tutti quelli che vogliono dipingere la propria vita con i colori che preferiscono. L’evento è proposto dalla libreria Taberna Libraria di Latiano in collaborazione con il Sistema Gusto d'Arte. Dialogherà con l’autore la professoressa Maria Carla Maggiore.