"Il Sogno di Luz”, una fiaba per educare a non sprecare il cibo: la presentazione a Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA - Sarà presentato giovedì 10 novembre 2022, alle ore 18 presso la sala conferenze della Oxford College Mita (in via San Paolo della Croce, 40 a Ceglie Messapica), il libro "Il Sogno di Luz" della giornalista Lucrezia Argentiero. Una favola per tutti che educa a non sprecare il cibo e e induce a riflettere sul tema della diversità e dell’accettazione sociale e culturale. La protagonista è Luz che vive a Biancolatte il paese perfetto dove domina un silenzio assordante. La piccola ribelle vuole cambiare il mondo. Sette uccellini con a capo un pettirosso, Claretta, la famosa travel blogger di Iattagram e Luz daranno inizio ad una grande rivoluzione, aiutati dalla forza dei loro sogni. Interverranno insieme all'autrice Pietro Mita (direttore della Oxford College), Michele Bruno (presidente di Puglia Expo), Leonardo Semeraro (illustratore). Modera Mario Bolivar (scrittore e critico gastronomico). Al termine della presentazione brindisi con il vino novello.

L'autrice

Lucrezia Argentiero è una giornalista filmaker. Ama raccontare i territori attraverso le immagini e le parole, lavorando per le maggiori testate di turismo nazionali. Sempre attenta al mondo rosa ha ideato e cura il blog “amichesiparte” - viaggi e consigli per sole donne e non donne sole. (https://amichesiparte.altervista.org/).Sua la regia di numerosi documentari turistici e d’attualità. Per Iter Edizioni, ha pubblicato le guide emozionali "Il giro del mondo in 80 isole" e "Il giro d'Italia in 50 isole. Dai territori è passata alla terra e a novembre 2019 ha lanciato il progetto “WhyNok? – L’urlo della terra”, primo movimento italiano nato per sensibilizzare all’imperfezione e per combattere lo spreco nei campi. (https://www.whynok.com/). Diversi i riconoscimenti ottenuti fra cui i premi giornalistici Mondadori, Bisceglia, Chatwin, Negroamaro e Francavilla.