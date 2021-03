Versi on line di autori locali e nazionali per la giornata mondiale della poesia

CEGLIE MESSAPICA - Con l’arrivo della primavera ripartono le attività del Sistema Gusto d’Arte di Ceglie Messapica, il polo culturale della città che nel prossimo maggio spegnerà le sue prime cinque candeline. Infatti nella giornata di domani, domenica 21 marzo, giornata mondiale della poesia si avvieranno ufficialmente le attività della seconda edizione del progetto regionale “I musei raccontano la Puglia”. Tale progetto si propone di avvicinare i giovanissimi all’uso consapevole, alla fruizione e alla conoscenza dei beni culturali, degli istituti e dei luoghi della cultura pugliesi ed in particolare dei musei.

Per l’attuazione di questa innovativa iniziativa, avviata nel 2018, la regione ha selezionato, sulla base di standard di qualità e dei servizi offerti, cinque istituzioni museali pugliesi (Museo Civico di Foggia; Museo del Libro e Pinacoteca Comunale d’Arte Contemporanea di Ruvo di Puglia; Museo della Maiolica – MuMa di Laterza; Museo Archeologico e dell’Arte Contemporanea – MAAC di Ceglie Messapica; Museo Archeologico di Ugento) quali Hub capofila di una articolata rete composta da altri musei, luoghi e istituti di cultura e istituti scolastici dei rispettivi territori di riferimento, tutti impegnati in attività rivolte a scuole e famiglie.

Ed in questo periodo molto complicato, anche se le condizioni epidemiologiche non consentono la realizzazione di incontri e laboratori in presenza, l’amministrazione comunale, di comune accordo con la società Smac Multisevizi, attuale gestore del Sistema Gusto d’Arte, ha voluto avviare le attività culturali del progetto regionale e non solo, quale segno di speranza e rinascita per il mondo della cultura e per l’intera comunità locale, scegliendo come data simbolica il 21 marzo, primo giorno di primavera e giornata mondiale della poesia.

Pertanto nell’intera giornata di domani, ad intervalli cadenzati, con inizio alle 10.05 (perché il “Sistema Gusto d’Arte” è nato ufficialmente il 10 maggio alle 10.05) Facebook sarà tempestata di poesie dei due illustri poeti non più in vita (Pietro Gatti e Rita Santoro Mastantuono) e di alcuni altri poeti. Versi sparsi, con temi vari, per solleticare la curiosità di chi legge e celebrare in questa particolare giornata l’importanza che la poesia ha nella letteratura e, perché no, nelle nostre vite.