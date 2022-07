"Celebrazione" il festival estivo giunto alla ventesima edizione

OSTUNI - Si parte sabato 23 luglio alle 21 in scena Mr Livingstone fuori dal pollaio – La Luna nel Pozzo di e con Alessandro Lucci. Con Mr. Livingstone, Alessandro Lucci ci presenta un nuovo genere teatrale, l’impro-disco-racconto. L’attore confabula una tessitura diversa di racconti, cambiando gli intrecci per modulare un incontro personalizzato con chi si trova di fronte. Così la storia del classico gabbiano Livingston diventa la biografia di chi lo racconta, e soprattutto di chi lo ascolta. Così il bambino (e l’adulto) possono vivere la rabbia, la solitudine, la sfida, l’ingiustizia e l’accettazione nella forma di metafora movimentata, per trovare insieme la gloria del volo, lì vicino al cuore. Contrada Foragno sn, Ostuni. Ingresso intero 10/ridotto 6 euro, prenotazione obbligatoria. Info 0831 330353 - 3315881790

Domenica 24 Luglio (Dalle ore 17,30 – Ingresso 10/6 euro ) in scena Bartolomeo e Cioppina – Associazione Culturale “Il Duende”

In questa festa i bambini sono protagonisti. Con il loro Passaporto Lunare possono girare tutto il pomeriggio a giocare, correre, partecipare ai tanti laboratori teatrali, mangiare (eccezionalmente) la salsiccia e godere dello spettacolo dell’Associazione Culturale “il Duende”, Bartolomeo e Cioppina. Domenica 24 luglio ore 21. La Luna nel Pozzo - Contrada Foragno sn, Ostuni.Ingresso 10/6 euro prenotazione obbligatoria. Info 0831 330353 - 3315881790