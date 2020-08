Cenere corale per le tabacchine. Spettacolo teatrale

MESAGNE - Giovedì 13 agosto nell’Atro del Castello Normanno Svevo di Mesagne (gentilmente concesso dall’Amministrazione Comunale), con inizio alle ore 20, ci sarà lo spettacolo teatrale Cenere corale per le tabacchine.

Si tratta di un racconto corale nato da un laboratorio di scrittura e narrazione teatrale diretto dall’attore e pedagogo teatrale Fabrizio Saccomanno.

In scena voci e ombre di uomini e donne, tessere di un puzzle che si aggregano, una dopo l’altra, per restituire le vicende di lavoro e di vita delle operaie tabacchine del Salento.

Partendo dalla ricerca e dalla raccolta di testimonianze scritte e orali sono raccontate le dure condizioni lavorative, le lotte e in particolare lo sciopero generale tenuto per 28 giorni, tra gennaio e febbraio, nel 1961 a Tiggiano, un piccolo centro del Sud Salento, contro i licenziamenti e la chiusura del Magazzino, la locale fabbrica di tabacco.

Tra le fonti utilizzate un libro di Giovanni De Francesco, figlio di Vincenzo, tiggianese e sostenitore della battaglia delle tabacchine per la conquista di migliori condizioni di vita e per l’emancipazione sociale delle lavoratrici.

La lotta delle tabacchine di Tiggiano, che vide la mobilitazione dell’intera popolazione a sostegno delle 250 operaie, rappresentò un importante avvenimento storico, senza precedenti nella storia del paese.

Una storia di cui si riappropria il territorio in cui si è svolta, ma che appartiene a una storia più grande, e non conclusa, della lotta per i diritti e l’uguaglianza sociale delle donne e degli uomini di ogni epoca e provenienza.

A dicembre 2017 lo spettacolo è stato trasmesso integralmente su Radio Onda Rossa nel programma Radio Teatro.

Lo spettacolo teatrale è di e con:

Caterina Cosmai, Angela Elia, Beppe Fusillo, Maria Grazia Gioffrè, Leila Polimeno, Luigi Pontrelli, Antonella Sabetta, Irene Scardia, Guido Scopece, Carmen Ines Tarantino.

Regia di Fabrizio Saccomanno.

L’accesso sarà contingentato fino ad esaurimento posti. È gradita la prenotazione con una email a info@divittoriomesagne.it