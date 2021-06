Cinema d’estate all’Arena di Brindisi

BRINDISI - Torna la magia del cinema d’estate, a Brindisi, e il luogo che la ospiterà è sempre l’Arena Eden, lo spazio dedicato alle proiezioni nel rione Bozzano (viale Francia, 2 - angolo via Gibilterra): un ottimo compromesso per gustarsi film sotto le stelle e difendersi dal caldo estivo. La rassegna dell’Arena Eden è una delle iniziative, ormai tradizionali, che più contribuiscono a rendere vitali le notti brindisine per chi rimane in città d’estate.

È prevista l’assegnazione dei posti in modo da assicurare il distanziamento in conformità con le linee guida nazionali in vigore in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19.

Con un costo del biglietto di appena 3 euro, tutte le sere sarà possibile assistere a film di genere diverso, all’insegna della qualità e della condivisione, dall’1 luglio al 29 agosto (spettacolo unico ore 21). Un modo per passare una serata all’aria aperta e recuperare qualche film non visto, stavolta sotto il cielo stellato. Film per sorridere, per riflettere, per stare assieme dopo la lunga morsa della pandemia: tanti appuntamenti per vivere un’esperienza en plein air nel cuore dei mesi estivi. Vi aspettiamo numerosi. Info 347 3691031.

Di seguito, tutti i film in programma:

Luglio 2021

1-2

FAVOLACCE di Damiano e Fabio D’Innocenzo, con Elio Germano, Barbara Chichiarelli, Gabriel Montesi, Max Malatesta

3 - 4

IL FAVOLOSO MONDO DI AMELIE (Ried.) di Jean-Pierre Jeunet, con Audrey Tautou

5 - 6

UNDINE - UN AMORE PER SEMPRE di Christian Petzold, con Paula Beer e Franz Rogowski

7 - 8

IL CATTIVO POETA di Gianluca Jodice, con Sergio Castellitto, Tommaso Ragno, Fausto Russo Alesi, Massimiliano Rossi

9 - 10 - 11

RIFKIN’S FESTIVAL di Woody Allen, con Gina Gershon e Wallace Shawn

12 - 13

LACCI di Daniele Luchetti, con Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno

14 - 15

TRASH di Stephen Daldry, con Rickson Tevez, Eduardo Luis, Gabrielle Weinstein, Martin Sheen, Rooney Mara

16 - 17 - 18

THE FATHER - NULLA È COME SEMBRA di Florian Zeller, con Anthony Hopkins e Olivia Colman

19 - 20

COMEDIANS di Gabriele Salvatores, con Ale e Franz, Natalino Balasso, Marco Bonadei, Walter Leonardi, Giulio Pranno, Vincenzo Zampa, Christian De Sica

21 - 22

MISS MARX di Susanna Nicchiarelli, con Romola Garai e Patrick Kennedy

23 - 24 - 25

CRUDELIA di Craig Gillespie, con Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong, Joel Fry, Paul Walter Hauser

26 - 27

IL CONCORSO di Philippa Lowthorpe, con Keira Knightley, Gugu Mbatha-Raw

28 - 29

NOMADLAND di Chloé Zhao, con Frances McDormand e David Strathairn

30 - 31

SCHOOL OF MAFIA di Alessandro Pondi, con Giuseppe Maggio, Guglielmo Poggi, Michele Ragno



AGOSTO 2021

1

SCHOOL OF MAFIA di Alessandro Pondi, con Giuseppe Maggio, Guglielmo Poggi, Michele Ragno

2 - 3

100% LUPO di Alexs Stadermann, con le voci italiane di Captain Blazer e Ninna&Matti

4 - 5

LE SORELLE MACALUSO di di Emma Dante, con Donatella Finocchiaro, Simona Malato, Viola Pusateri, Susanna Piraino



6 - 7 - 8

MALEDETTA PRIMAVERA di di Elisa Amoruso, con Micaela Ramazzotti, Giampaolo Morelli, Emma Fasano, Federico Ielapi



9 - 10

NON ODIARE di Mauro Mancini, con Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco



11 - 12

IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE di Alexandre de la Patellière e Matthieu Delaporte, con Fabrice Luchini e Patrick Bruel



13 - 14

MINARI

di Lee Isaac Chung, con Steven Yeun, Yeri Han, Youn Yuh-jung, Alan S. Kim



16 - 17

ONWARD - OLTRE LA MAGIA

di Dan Scanlon, con Sabrina Ferilli, Fabio Volo, Raul Cremona, David Parenzo, Chris Pratt, Tom Holland

18 - 19

ESTATE ‘85 di François Ozon Con Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Valeria Bruni Tedeschi

20 - 21 - 22

UN ALTRO GIRO

di Thomas Vinterberg, con Mads Mikkelsen, Magnus Millang, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe

23 - 24

DIVANO A TUNISI

di Manele Labidi Labbé, con Golshifteh Farahani, Hichem Yacoubi, Majd Mastoura Mastoura, Ramla Ayari

25 - 26

SPIRIT, IL RIBELLE di Elaine Bogan, con la coregia di Ennio Torresan

27 - 28 - 29

VOLEVO NASCONDERMI di Giorgio Diritti, con Oliver Ewy, Leonardo Carrozzo, Pietro Traldi, Andrea Ghepelli, Orietta Notari, Paola Lavini

