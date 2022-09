“Come un’alba infranta” presentazione a Cisternino

CISTERNINO - Sabato 10 agosto alle ore 18, presso la Villa comunale “Giuseppe Garibaldi” a Cisternino, dodicesimo e ultimo appuntamento della rassegna “Tramonto letterario in villa…e non solo…” con la presentazione del libro “Come un’alba infranta” dello scrittore Gianni Scudieri. L’evento è organizzato dall’ equipe della Biblioteca di Comunità “Tommaso Fiore”, progetto finanziato da Regione Puglia e A.R.T.I. su iniziativa Luoghi Comuni. “Come un’alba infranta” è edito da “Quaderno Edizioni” ed è arricchito dalla prefazione di Stefania Spisto e dalla copertina di Serafino D’ Ambrosio.

Si tratta di un saggio romanzato attraverso il quale l’autore ci guida alla scoperta di ombre e luci che avvolgono le esistenze di novanta personaggi della letteratura, della musica e dell’arte, tutti accomunati da una scomparsa prematura e da una genialità indiscussa. Luigi Tenco, Jim Morrison, Vincent van Gogh, Rodolfo Valentino, Edgar Allan Poe, Fëdor Dostoevskij, John Keats, Emily Bronte e Elvis Presley, solo per citarne alcuni, sono artisti che hanno fatto dell’arte la propria ragione di vita consegnando al mondo il ricordo di esistenze ineguagliabili. Il Dott. Scudieri è giornalista pubblicista dal 1992, specializzato in critica musicale e culturale. Negli anni Settanta ha fatto parte di diversi gruppi musicali, scrivendo anche testi di canzoni e dal 1976 al 1978 ha condotto un seguitissimo programma radiofonico, «Rock On», in una delle prime radio libere d’Italia, “Radio Onda Vesuviana”. Ha lavorato con mansioni dirigenziali presso il comune di San Giuseppe Vesuviano occupandosi dei settori: cultura, spettacolo, politiche sociali e giovanili. Dialogherà con l’autore Carmela Semeraro. Interventi musicali a cura del giovane chitarrista Fabrizio Loparco. . Veronica Sannicola Per ulteriori info: Associazione di Volontariato POLI…GIO’ Tel. 080/4446751; mail: bibliocisternino@gmail.com Fb: @bibliocisternino; Instagram: bibliocisternino Referente Comunicazione Progetto “La Biblioteca di Comunità”: veronica.sannicola@libero.it