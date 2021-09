Concerti d’autunno per BrindisiClassica con il violino di Uto Ughi

BRINDISI - Uto Ughi, uno dei massimi esponenti della scuola violinistica italiana e tra i nomi più prestigiosi nel panorama musicale internazionale, è di scena a Brindisi nel Nuovo Teatro Verdi sabato 16 ottobre (ore 20.30) per il concerto "Il Trillo del Diavolo", col quale l'Associazione Musicale "Nino Rota" di Brindisi inaugura la parte autunnale della tradizionale stagione concertistica "BrindisiClassica2021", iniziata lo scorso giugno nel Chiostro dell'ex Convento San Paolo Eremita con grande successo di pubblico e di critica. Per l'occasione il Maestro Uto Ughi, in duo con la nota pianista Elena Matteucci, eseguirà musiche di Fritz Kreisler (Preludio e Allegro nello stile di Pugnani), Cesar Franck (Sonata in la maggiore), Antonín Dvo?ák (Quattro pezzi romantici per violino e pianoforte op. 75), Camille Saint-Saëns (Introduction et Rondò capriccioso op 28).

Per l'ottavo e ultimo appuntamento, domenica 19 dicembre (ore 20.30), si tornerà al Nuovo Teatro Verdi, ove sarà ospitata l'Orchestra del "Traetta Opera Festival di Bitonto, diretta dal M° Vito Clemente con la partecipazione della flautista solista Francesca Salvemini. Il concerto celebra tre diversi anniversari di grandi compositori pugliesi o tali per origini e adozione: Saverio Mercadante, geniale musicista altamurano, del quale ricorre il 150° anniversario della morte, Nino Rota, milanese e pugliese di adozione, a 110 anni dalla nascita, e il genio del tango, Astor Piazzolla, argentino con radici orgogliosamente tranesi, nel centenario della nascita. Saranno ovviamente eseguiti capolavori dei tre grandi musicisti: Il concerto per flauto e orchestra in mi min. op. 37 di Mercadante, una Suite di temi cinematografici di Rota (trascrizioni di Vincenzo Anselmi) e, di Piazzolla, "Ave Maria" e la celeberrima "Oblivion", trascritta dallo stesso Vincenzo Anselmi.

