Concerti ferragostani al Parco Archeologico di Muro Tenente

MESAGNE - La stagione di “Appia in Tabula”, la rassegna estiva di spettacoli organizzati nel Parco dei Messapi di Muro Tenente, accompagnata da importanti scoperte archeologiche avvenute durante gli scavi effettuati nelle stesse settimane degli eventi, non poteva che concludersi in maniera “magica”, con due spettacoli che chiuderanno una giornata e ne apriranno un’altra, a brevissima distanza l’uno dall’altro: venerdì 13 agosto, alle 21.30, concerto della violoncellista Giulia Mazza. Sullo stesso palco, alle 4.30 del mattino di sabato 14 agosto, il Quintetto Parvaneh accompagnerà il pubblico con la musica incorniciata dai colori dell’alba di Muro Tenente.

La musicista Giulia Mazza, colpita dalla nascita da una sordità bilaterale profonda, e che suona il violoncello ascoltando le vibrazioni della musica, si esibirà in “Anima Mundi”.

I componenti del Quintetto Parvaneh, provenienti dal Conservatorio di Musica di Monopoli e di Bari, proporranno l’Opera 44 di Schumann e l’Opera 81 di Dvorak.

Dal 6 agosto per accedere agli eventi dell'Appia in Tabula è necessario essere in possesso del Green pass, come stabilito dal Decreto-legge 23 luglio 2021 , n. 105. “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche.