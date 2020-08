Concerto all'alba nel parco archeologico

MESAGNE - Mercoledì 12 agosto presso il Parco dei Messapi di Muro Tenente, l’ultimo dei cinque eventi in programma per l’Archeofest 2020. Il programma di eventi, redatto dal Comitato Scientifico di Gestione, partecipato dai due Comuni titolari dell’area, dalla Soprintendenza, dalla Libera Università di Amsterdam e dall’Università del Salento, per la mattina di mercoledì 12 agosto, prevede un concerto di pianoforte di Mirko Signorile, offerto dall’Amministrazione Comunale di Mesagne. Uno spettacolo imperdibile in un luogo di grande suggestione!

Lo spettacolo sarà aperto da una presentazione dei due primi cittadini titolari dell’area, Toni Matarrelli e Mino Maiorano, e dall’Avvocato Marco Calò consulente per la cultura del Comune di Mesagne.

L’occasione è particolarmente indicata anche per i runners i quali dopo aver goduto dello spettacolo e sorseggiato un caffè, potranno partire direttamente dal parcheggio del parco archeologico per correre lungo i percorsi della Via Appia Antica e tenersi in forma!

Evento libero e gratuito!